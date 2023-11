Los planes de Jannik Julius-Bernhart con el ADAC GT Masters 2024

Un estreno especial para Jannik Julius-Bernhart los días 15 y 16 de noviembre en Misano, Italia. En el Misano World Circuit Marco Simoncelli, el joven piloto de 18 años pudo adquirir su primera experiencia en un coche GT3. Completó una prueba de dos días en el Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 para el Grasser Racing Team en el circuito de la costa adriática.

El talentoso piloto de Bad Brückenau en Baviera, que sólo había completado una prueba en un coche GT4 antes de la prueba en Misano, impresionó al equipo DTM y ADAC GT Masters de Gottfried Grasser. Durante la prueba, en la que también participaron otros renombrados equipos internacionales de GT3, Julius-Bernhart pudo impresionar con tiempos de vuelta rápidos y consistentes y un breve periodo de familiarización con el coche GT3.

"Muchas gracias a todo el equipo Grasser Racing por haber hecho posible este test para mí", dijo un radiante Jannik Julius-Bernhart. "Ha sido mi primera vez en un coche GT3 y he aprendido mucho. Esta prueba ha sido muy importante para mí, tanto desde el punto de vista de la conducción como desde el punto de vista técnico. Estoy muy satisfecho con mi rendimiento y eso me hace estar muy seguro de que el camino que hemos elegido es el correcto."

El objetivo del joven de 18 años ya está claro tras la prueba: quiere competir en el ADAC GT Masters con el exitoso equipo Lamborghini en 2024. "¡Me gustaría competir en el ADAC GT Masters con el Grasser Racing Team en 2024! Por supuesto, aún no hay nada firmado, pero después de la prueba, todos estamos deseando trabajar juntos con confianza". Gottfried Grasser está considerando la posibilidad de alinear un coche junior puro en la serie de carreras del próximo año, del que yo formaría parte", explica Jannik Julius-Bernhart. "También me parece muy interesante el posicionamiento de la serie de carreras como plataforma de formación para futuros pilotos del DTM. Con el patrocinio Road to DTM, el ADAC ha creado otro incentivo interesante para nosotros, especialmente porque ya hemos competido en la serie junior del ADAC en karting y yo soy el último ganador de carreras del ADAC Kart Masters."

Puede obtener más información sobre el programa especial de patrocinio "Camino al DTM" aquí.

El Grasser Racing Team es uno de los equipos Lamborghini con más éxito en las carreras internacionales de GT. Este año, el equipo celebró una victoria de clase en las 24 horas de Spa, la carrera GT3 más importante del mundo. En la GT World Challenge Europe Endurance Cup, la escudería de Knittelfeld ganó el campeonato Silver Cup. En el DTM y el ADAC GT Masters, el equipo consiguió victorias este año y participó en la lucha por el título de este último campeonato hasta la última carrera de la temporada.

Jannik Julius-Bernhart también quiere expresar su especial agradecimiento a Rainer Dörr y a todo el Grupo Dörr. Dörr reconoció muy pronto el talento del joven piloto y lo fichó para el equipo de karting Dörr Motorsport. Juntos compitieron con éxito en el Campeonato Mundial de Karting, el Campeonato Alemán de Karting y el ADAC Kart Masters. Hace unas semanas, también completó una prueba para el equipo en el Aston Martin Vantage GT4, que fue su primer contacto con un coche GT - allí, también, el piloto de Bad Brückenau impresionó al equipo con tiempos de vuelta rápidos y consistentes. Julius-Bernhart también está completando su aprendizaje en el concesionario McLaren del Grupo Dörr. Jannik Julius-Bernhart también quiere dar las gracias al equipo SRP Racing, para el que corrió hasta finales de 2022, y a Norman Bamberger de NB Motorsport, que gestiona el equipo de karting Dörr Motorsport.

La carrera de este joven de 18 años comenzó hace ocho años en el karting, en el que compite profesionalmente desde los 15 años. Progresó a través de las series junior del ADAC en el ADAC Kart Masters. Este año ha pilotado para Dörr Motorsport en la Copa del Mundo de Karting de la FIA, la WSK, el Campeonato Alemán de Karting y el ADAC Kart Masters, donde también ha impresionado con buenas actuaciones. En el ADAC Kart Masters, ganó la última carrera de la temporada en Mülsen y, por lo tanto, pasará a los libros de historia como el último ganador de una carrera, ya que el paquete de eventos anterior ya no se organizará tras la absorción del DKM por el ADAC. Jannik Julius-Bernhart ya está listo para dar el salto a GT3 y espera destacar también en esta categoría.