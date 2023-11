Jannik Julius-Bernhart prévoit de participer à l'ADAC GT Masters 2024

Première particulière pour Jannik Julius-Bernhart les 15 et 16 novembre à Misano, en Italie. Sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli, le jeune pilote de 18 ans a pu acquérir ses premières expériences au volant d'un bolide GT3. Pour l'équipe Grasser Racing, il a effectué un test de deux jours sur le circuit de la côte adriatique au volant de la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2.

Le talentueux pilote de course originaire de Bad Brückenau, en Bavière, qui n'avait effectué qu'un seul test dans un bolide GT4 avant le test de Misano, a pu convaincre l'équipe DTM et ADAC GT Masters de Gottfried Grasser. Lors de ce test, auquel participaient également d'autres équipes GT3 internationales renommées, Julius-Bernhart a su convaincre par des temps au tour rapides et constants, ainsi que par une courte période d'adaptation à la voiture GT3.

"Un grand merci à toute l'équipe Grasser Racing qui m'a permis de faire ce test", a déclaré Jannik Julius-Bernhart, rayonnant de joie. "C'était ma première fois au volant d'un bolide GT3 et j'ai beaucoup appris. Ce test a été extrêmement important pour moi, tant du point de vue de la conduite que du point de vue technique. Je suis très satisfait de ma performance et cela me rend très confiant dans le fait que la voie que nous avons choisie est la bonne !"

Après ce test, l'objectif du jeune homme de 18 ans est désormais clair : en 2024, il souhaite prendre le départ de l'ADAC GT Masters avec la célèbre équipe Lamborghini. "En 2024, j'aimerais bien prendre le départ de l'ADAC GT Masters avec l'équipe Grasser Racing ! Bien sûr, rien n'est encore signé, mais après le test, nous sommes tous confiants quant à cette collaboration. Gottfried Grasser envisage pour l'année prochaine d'engager une voiture purement junior dans la série de course, dont je ferais partie", explique Jannik Julius-Bernhart. "De plus, je trouve le placement de la série de courses comme plateforme de formation pour les futurs pilotes DTM très intéressant. Avec la promotion "Road to DTM", l'ADAC a créé une autre incitation intéressante pour nous, justement parce que nous avons déjà pris le départ dans les séries de jeunes de l'ADAC en karting et que je suis le dernier vainqueur de course de l'ADAC Kart Masters".

Pour en savoir plus sur la promotion spéciale "Road to DTM", cliquez ici.

L'équipe Grasser Racing est l'une des équipes Lamborghini les plus performantes du sport GT international. Cette année, l'équipe a fêté une victoire de classe aux 24 heures de Spa, la plus grande course de GT3 au monde. Dans la GT World Challenge Europe Endurance Cup, l'écurie de Knittelfeld a remporté le championnat dans la Silver Cup. Cette année, l'équipe a remporté des victoires en DTM et en ADAC GT Masters et s'est engagée dans la lutte pour le titre dans ce dernier championnat jusqu'à la dernière course de la saison.

Jannik Julius-Bernhart tient également à remercier Rainer Dörr et l'ensemble du groupe Dörr. Dörr a reconnu très tôt le talent du jeune coureur et l'a pris sous contrat pour l'équipe de karting de Dörr Motorsport. Ensemble, ils ont participé avec succès au championnat du monde de karting, au championnat allemand de karting et à l'ADAC Kart Masters. Il y a quelques semaines, il a également effectué un test pour l'équipe au volant de l'Aston Martin Vantage GT4, ce qui a été son premier contact avec une voiture GT - là aussi, le pilote de Bad Brückenau a su convaincre l'équipe avec des temps au tour rapides et constants. De plus, Julius-Bernhart effectue sa formation dans la concession McLaren du groupe Dörr. Jannik Julius-Bernhart tient également à remercier l'équipe SRP Racing, pour laquelle il a pris le départ jusqu'à fin 2022, ainsi que Norman Bamberger de NB Motorsport, qui dirige l'équipe de karting de Dörr Motorsport.

La carrière de ce jeune homme de 18 ans a débuté il y a huit ans en karting, et depuis l'âge de 15 ans, il s'est lancé professionnellement dans le karting. Il a parcouru les séries de jeunes de l'ADAC dans les ADAC Kart Masters. Cette année, il a participé pour Dörr Motorsport à la FIA Karting World Cup, aux séries de karting WSK, au championnat allemand de karting et à l'ADAC Kart Masters, où il a su convaincre par ses bonnes performances. Dans l'ADAC Kart Masters, il a remporté la dernière course de la saison à Mülsen et entre ainsi dans les livres d'histoire comme le dernier vainqueur de la course, car après la reprise du DKM par l'ADAC, l'ensemble des manifestations organisées jusqu'ici ne sera plus mis au concours. Jannik Julius-Bernhart est désormais prêt à passer en GT3 et espère bien s'y faire remarquer par ses performances.