Jannik Julius-Bernhart progetta con l'ADAC GT Masters 2024

Un'anteprima speciale per Jannik Julius-Bernhart il 15 e 16 novembre a Misano, in Italia. Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, giovane pilota di 18 anni, ha potuto fare la sua prima esperienza su una vettura GT3. Ha completato un test di due giorni con la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 per il Grasser Racing Team sul circuito della costa adriatica.

Il talentuoso pilota di Bad Brückenau, in Baviera, che prima del test di Misano aveva effettuato solo un test su un'auto GT4, ha impressionato il team DTM e ADAC GT Masters di Gottfried Grasser. Durante il test, al quale hanno preso parte anche altri rinomati team GT3 internazionali, Julius-Bernhart è stato in grado di impressionare con tempi sul giro veloci e costanti e un breve periodo di familiarizzazione con la vettura GT3.

"Ringrazio tutto il team Grasser Racing per aver reso possibile questo test", ha dichiarato un raggiante Jannik Julius-Bernhart. "È stata la mia prima volta su una vettura GT3 e ho imparato molto. Questo test è stato estremamente importante per me, sia dal punto di vista della guida che da quello tecnico. Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni e questo mi rende molto fiducioso che la strada che abbiamo scelto sia quella giusta!".

L'obiettivo del 18enne è ora chiaro dopo il test: vuole partecipare all'ADAC GT Masters con il team Lamborghini di successo nel 2024. "Vorrei partecipare all'ADAC GT Masters con il Grasser Racing Team nel 2024! Naturalmente non c'è ancora nulla di firmato, ma dopo il test non vediamo l'ora di lavorare insieme con fiducia". Gottfried Grasser sta valutando la possibilità di schierare l'anno prossimo una vettura junior pura nella serie, di cui farei parte", spiega Jannik Julius-Bernhart. "Trovo inoltre molto interessante il posizionamento della serie di corse come piattaforma di formazione per i futuri piloti del DTM. Con la sponsorizzazione Road to DTM, l'ADAC ha creato un altro interessante incentivo per noi, soprattutto perché abbiamo già gareggiato nella serie junior dell'ADAC nel karting e sono l'ultimo vincitore della gara dell'ADAC Kart Masters."

Per saperne di più sul programma di sponsorizzazione speciale "Road to DTM", cliccare qui.

Il Grasser Racing Team è uno dei team Lamborghini di maggior successo nelle gare GT internazionali. Quest'anno, il team ha festeggiato una vittoria di classe alla 24 ore di Spa, la più importante gara GT3 del mondo. Nella GT World Challenge Europe Endurance Cup, la squadra di Knittelfeld ha vinto il campionato Silver Cup. Nel DTM e nell'ADAC GT Masters, il team è riuscito a conquistare vittorie quest'anno ed è stato coinvolto nella lotta per il titolo in quest'ultimo campionato fino all'ultima gara della stagione.

Jannik Julius-Bernhart desidera inoltre esprimere un ringraziamento speciale a Rainer Dörr e a tutto il Gruppo Dörr. Dörr ha riconosciuto presto il talento del giovane pilota e lo ha ingaggiato nella squadra di karting Dörr Motorsport. Insieme hanno gareggiato con successo nel Campionato del Mondo Kart, nel Campionato Tedesco Kart e nell'ADAC Kart Masters. Qualche settimana fa, ha anche completato un test per il team con l'Aston Martin Vantage GT4, che è stato il suo primo contatto con un'auto GT - anche lì, il pilota di Bad Brückenau ha impressionato il team con tempi sul giro veloci e costanti. Julius-Bernhart sta anche completando il suo apprendistato presso la concessionaria McLaren del Gruppo Dörr. Jannik Julius-Bernhart desidera ringraziare anche il team SRP Racing, per il quale ha corso fino alla fine del 2022, e Norman Bamberger di NB Motorsport, che gestisce il team di karting Dörr Motorsport.

La carriera del 18enne è iniziata otto anni fa nel karting e dall'età di 15 anni ha iniziato a gareggiare a livello professionale. È passato dalla serie junior dell'ADAC all'ADAC Kart Masters. Quest'anno ha corso per Dörr Motorsport nella Coppa del Mondo FIA Karting, nella serie WSK, nel Campionato Tedesco Kart e nell'ADAC Kart Masters, dove ha impressionato con buone prestazioni. Nell'ADAC Kart Masters ha vinto l'ultima gara della stagione a Mülsen e passerà quindi alla storia come l'ultimo vincitore di una gara, dato che il precedente pacchetto di eventi non sarà più organizzato in seguito all'acquisizione del DKM da parte dell'ADAC. Jannik Julius-Bernhart è ora pronto per il passaggio alle gare GT3 e spera di distinguersi con prestazioni di rilievo anche in questo caso.