Jannik Julius-Bernhart faz planos para o ADAC GT Masters 2024

Uma estreia especial para Jannik Julius-Bernhart, a 15 e 16 de novembro, em Misano, Itália. No Circuito Mundial de Misano, Marco Simoncelli, o jovem piloto de 18 anos, pôde ganhar a sua primeira experiência num carro de GT3. Ele completou um teste de dois dias no Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 para a Grasser Racing Team no circuito da costa do Adriático.

O talentoso piloto de Bad Brückenau, na Baviera, que só tinha completado um teste num carro GT4 antes do teste em Misano, impressionou a equipa DTM e ADAC GT Masters de Gottfried Grasser. Durante o teste, no qual também participaram outras equipas internacionais de GT3 de renome, Julius-Bernhart conseguiu impressionar com tempos de volta rápidos e consistentes e um curto período de familiarização com o carro de GT3.

"Muito obrigado a toda a equipa da Grasser Racing por me ter possibilitado o teste," disse um radiante Jannik Julius-Bernhart. "Foi a minha primeira vez num carro de GT3 e aprendi muito. Este teste foi extremamente importante para mim, tanto do ponto de vista da condução como do ponto de vista técnico. Estou muito satisfeito com o meu desempenho e isto deixa-me muito confiante de que o caminho que escolhemos é o correto!"

O objetivo do jovem de 18 anos é agora claro após o teste: ele quer competir no ADAC GT Masters com a bem sucedida equipa Lamborghini em 2024. "Gostaria de competir no ADAC GT Masters com a Grasser Racing Team em 2024! Claro que ainda não foi assinado nada, mas depois do teste, estamos todos ansiosos por trabalhar em conjunto com confiança. Gottfried Grasser está a considerar colocar um carro júnior puro na série de corridas do próximo ano, do qual eu faria parte", explica Jannik Julius-Bernhart. "Também considero muito interessante o posicionamento da série de corridas como uma plataforma de formação para os futuros pilotos do DTM. Com o patrocínio do Road to DTM, a ADAC criou outro incentivo interessante para nós, especialmente porque já competimos na série júnior da ADAC no karting e eu sou o último vencedor da corrida do ADAC Kart Masters."

Pode saber mais sobre o programa especial de patrocínio "Road to DTM" aqui.

A Grasser Racing Team é uma das equipas Lamborghini mais bem sucedidas nas corridas internacionais de GT. Este ano, a equipa celebrou uma vitória na classe na corrida de 24 horas em Spa, a maior corrida de GT3 do mundo. No GT World Challenge Europe Endurance Cup, a equipa de Knittelfeld venceu o campeonato Silver Cup. No DTM e no ADAC GT Masters, a equipa conseguiu conquistar vitórias este ano e esteve envolvida na luta pelo título neste último campeonato até à última corrida da época.

Jannik Julius-Bernhart gostaria também de expressar o seu agradecimento especial a Rainer Dörr e a todo o Grupo Dörr. Dörr reconheceu desde cedo o talento do jovem piloto e contratou-o para a equipa de karting Dörr Motorsport. Juntos, competiram com sucesso no Campeonato do Mundo de Karting, no Campeonato Alemão de Karting e no ADAC Kart Masters. Há algumas semanas, completou também um teste para a equipa no Aston Martin Vantage GT4, que foi o seu primeiro ponto de contacto com um carro de GT - também aí, o piloto de Bad Brückenau impressionou a equipa com tempos de volta rápidos e consistentes. Julius-Bernhart está também a completar a sua aprendizagem no concessionário McLaren do Grupo Dörr. Jannik Julius-Bernhart gostaria também de agradecer à equipa SRP Racing, para a qual correu até ao final de 2022, e a Norman Bamberger da NB Motorsport, que gere a equipa de karting da Dörr Motorsport.

A carreira do jovem de 18 anos começou há oito anos no karting e ele compete profissionalmente desde os 15 anos. Progrediu através da série de juniores da ADAC no ADAC Kart Masters. Este ano, conduziu para a Dörr Motorsport na Taça do Mundo de Karting da FIA, na série de corridas de kart WSK, no Campeonato Alemão de Karting e no ADAC Kart Masters, onde também impressionou com boas prestações. No ADAC Kart Masters, venceu a última corrida da época em Mülsen e, por conseguinte, entrará na história como o último vencedor da corrida, uma vez que o anterior pacote de eventos deixará de ser organizado na sequência da aquisição do DKM pela ADAC. Jannik Julius-Bernhart está agora pronto para a passagem para as corridas de GT3 e espera destacar-se com fortes desempenhos também aí.