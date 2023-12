La saison 2023 de l'ADAC GT Masters en faits et en chiffres

Avec cinq victoires, Mercedes-AMG s'est présenté comme le constructeur le plus performant de l'ADAC GT Masters 2023. Landgraf Motorsport a apporté quatre succès, Haupt Racing Team un. Porsche a remporté quatre premières places. Lamborghini s'est classé troisième avec deux victoires. Avec FK Performance Motorsport, une écurie BMW a également réussi à monter une fois sur la plus haute marche du podium.

Au cours des douze courses de la saison, 16 pilotes différents ont remporté une course de l'ADAC GT Masters. Sept équipes et quatre constructeurs automobiles ont remporté au moins une victoire.

Salman Owega et Elias Seppänen ont formé le duo de pilotes le plus performant de l'ADAC GT Masters 2023. Au total, les champions de Landgraf Motorsport ont soulevé quatre fois la coupe du vainqueur. Benjamin Hites et Marco Mapelli (tous deux du GRT Grasser-Racing Team) se sont classés deux fois premiers. Finn Gehrsitz et Sven Müller (tous deux de l'équipe Joos by Racemotion), Tim Zimmermann et Jaxon Evans (tous deux de Huber Racing), Jannes Fittje et Nico Menzel (tous deux de Huber Motorsport), Maxime Oosten et Bruno Spengler (tous deux de FK Performance Motorsport), Michael Joos et Christian Engelhart (tous deux de l'équipe Joos by Racemotion) ainsi qu'Alain Valente et Ralf Aron (tous deux de l'équipe Haupt Racing) ont chacun terminé une fois premiers.

Au cours des douze séances de qualification, neuf pilotes différents se sont emparés du Pirelli Pole Position Award. Le junior Lamborghini Benjamin Hites s'est assuré trois pole positions et a remporté des points supplémentaires ainsi que des trophées du partenaire exclusif Pirelli.

Les champions ADAC GT Masters de 2023 Salman Owega et Elias Seppänen ont enregistré le plus grand nombre de tours en tête (169). Trois duos de pilotes se sont réjouis d'une victoire départ-arrivée : Benjamin Hites et Marco Mapelli (Nürburgring), Michael Joos et Christian Engelhart (Red Bull Ring) et Alain Valente et Ralf Aron (Hockenheimring).

Avec quatre victoires en course, Landgraf Motorsport a remporté le plus grand nombre de victoires de toutes les équipes. L'équipe GRT Grasser-Racing et l'équipe Joos by Racemotion se sont classées en deuxième position avec deux succès. Huber Racing, Huber Motorsport, FK Performance Motorsport et les champions de l'équipe Haupt Racing ont tous remporté une victoire.

Une heure de gloire au Sachsenring : sur le circuit traditionnel de Hohenstein-Ernsttahl, Salman Owega et Elias Seppänen ont été récompensés par un double succès pour un week-end de course solide. En 2023, les pilotes Mercedes-AMG ont été les seuls à remporter deux victoires au cours d'un même événement.

Lamborghini, par l'intermédiaire de l'équipe GRT Grasser-Racing, a pris la première place du plus grand nombre de pole positions de l'histoire de l'ADAC GT Masters. Avant la saison, Audi et Lamborghini se partageaient encore la position de leader. Grâce aux quatre meilleurs tours de Benjamin Hites et Marco Mapelli lors des qualifications, le constructeur premium italien revendique désormais la première place avec 52 pole positions.

Dix pilotes différents ont réalisé le meilleur tour en course en 2023. Salman Owega, champion de l'ADAC GT Masters, et Sven Müller sont en tête des statistiques avec deux meilleurs temps chacun.

Avec Landgraf Motorsport, c'est la première fois qu'une écurie de course défend le titre de pilote de l'ADAC GT Masters. De plus, les nouveaux champions Salman Owega et Elias Seppänen ont inscrit leur nom dans les livres d'histoire comme le plus jeune duo de champions. Seul Kelvin van der Linde avait un peu plus d'un mois de moins qu'Owega lorsqu'il a remporté le titre avec Réne Rast en 2014.

Au cours de la saison 2023, les pilotes de l'ADAC GT Masters ont effectué un total de 5 404 tours de course sur les cinq circuits différents. La durabilité a joué un rôle important dans ce contexte, puisque les supercars ont utilisé le carburant innovant Shell Blue-Gasoline 98, composé à environ 50 pour cent de composants renouvelables.

L'histoire se répète : lors de sa première saison dans la série GT traditionnelle de l'ADAC, l'équipe Haupt Racing a remporté le championnat par équipe. Emil Frey Racing a également réussi cet exploit lors de la première de la série en 2022. Au total, sept nouvelles écuries ont pris le départ avec FK Performance Motorsport, Haupt Racing Team, Huber Motorsport, Huber Racing, NordPass by Juta Racing, Project 1 et Schnitzelalm Racing.

La tête du classement général de l'ADAC GT Masters a changé quatre fois au cours de la saison. Salman Owega et Elias Seppänen n'ont toutefois plus cédé la première place après la septième course de la saison au Sachsenring et ont été couronnés nouveaux champions après la douzième course au Hockenheimring Baden-Württemberg.

L'ADAC GT Masters 2023 a vu s'affronter 42 pilotes internationaux. Parmi les 25 nouveaux venus dans cette série GT riche en traditions, Benjamin Hites s'est distingué comme le pilote le plus performant. Le junior Lamborghini a fêté deux victoires cette saison avec son coéquipier Marco Mapelli.

Les spectateurs présents dans les tribunes du Norisring ont assisté à la victoire la plus serrée. Lors de la quatrième course de la saison sur le spectaculaire circuit urbain de Nuremberg, le pilote Porsche Jannes Fittje a franchi la ligne d'arrivée avec seulement 0,508 seconde d'avance sur son collègue de marque Finn Gehrsitz. Le champion ADAC GT Masters Salman Owega, quant à lui, a pris la plus grande avance sur la Mercedes-AMG GT3 lors de la huitième course de la saison sur le Sachsenring, avec environ 21 secondes d'avance sur le junior Lamborghini Benjamin Hites.

Avec cinq victoires dans le classement Pirelli Junior, Salman Owega et Elias Seppänen ont également été intraitables dans le classement des jeunes pilotes de l'ADAC GT Masters.