La stagione ADAC GT Masters 2023 in fatti e cifre

Mercedes-AMG è stato il costruttore di maggior successo nell'ADAC GT Masters 2023 con cinque vittorie, mentre Landgraf Motorsport ne ha ottenute quattro e Haupt Racing Team una. Porsche ha ottenuto quattro primi posti. Lamborghini si è piazzata al terzo posto con due vittorie. Con FK Performance Motorsport, anche una squadra BMW è salita una volta sul gradino più alto del podio.

Nelle dodici gare della stagione, 16 diversi piloti hanno vinto una gara dell'ADAC GT Masters. Sette squadre e quattro case automobilistiche hanno ottenuto almeno una vittoria.

Salman Owega ed Elias Seppänen sono stati la coppia di piloti più vincente dell'ADAC GT Masters 2023: i campioni del Landgraf Motorsport hanno sollevato il trofeo per quattro volte in totale. Benjamin Hites e Marco Mapelli (entrambi GRT Grasser Racing Team) si sono classificati due volte al primo posto. Finn Gehrsitz e Sven Müller (entrambi Team Joos by Racemotion), Tim Zimmermann e Jaxon Evans (entrambi Huber Racing), Jannes Fittje e Nico Menzel (entrambi Huber Motorsport), Maxime Oosten e Bruno Spengler (entrambi FK Performance Motorsport), Michael Joos e Christian Engelhart (entrambi Team Joos by Racemotion) e Alain Valente e Ralf Aron (entrambi Haupt Racing Team) si sono classificati primi una volta ciascuno.

Nove diversi piloti hanno ottenuto il Pirelli Pole Position Award nelle dodici sessioni di qualifica. Il Lamborghini Junior Benjamin Hites si è assicurato tre pole position e importanti punti aggiuntivi, nonché i trofei del partner esclusivo Pirelli per i pneumatici.

I campioni dell'ADAC GT Masters 2023 Salman Owega ed Elias Seppänen hanno registrato il maggior numero di giri in testa (169). Tre duetti di piloti hanno ottenuto una vittoria alla partenza: Benjamin Hites e Marco Mapelli (Nürburgring), Michael Joos e Christian Engelhart (Red Bull Ring) e Alain Valente e Ralf Aron (Hockenheimring).

Con quattro vittorie di gara, Landgraf Motorsport ha ottenuto il maggior numero di vittorie di tutti i team. Il GRT Grasser Racing Team e il Team Joos by Racemotion seguono al secondo posto con due vittorie. Huber Racing, Huber Motorsport, FK Performance Motorsport e i campioni del Team Haupt Racing hanno vinto una volta ciascuno.

Un grande momento al Sachsenring: Salman Owega ed Elias Seppänen hanno premiato un weekend di gara molto intenso con una doppia vittoria sul tradizionale circuito di Hohenstein-Ernsttahl. I piloti della Mercedes-AMG sono stati gli unici piloti del 2023 a conquistare due vittorie in un evento.

Lamborghini ha conquistato il primo posto per il maggior numero di pole position nella storia dell'ADAC GT Masters grazie al GRT Grasser Racing Team. Prima della stagione, Audi e Lamborghini hanno condiviso il primato. Grazie a un totale di quattro giri veloci in qualifica da parte di Benjamin Hites e Marco Mapelli, il costruttore italiano di alta gamma si aggiudica ora il primo posto con 52 pole position.

Dieci diversi piloti hanno stabilito il giro più veloce in gara nel 2023 Il campione ADAC GT Masters Salman Owega e Sven Müller hanno guidato le statistiche con due migliori tempi ciascuno.

Landgraf Motorsport è stata la prima scuderia a difendere il titolo piloti nell'ADAC GT Masters. Inoltre, i nuovi campioni Salman Owega ed Elias Seppänen sono entrati nei libri di storia come la coppia di campioni più giovane. Solo Kelvin van der Linde era più giovane di Owega di poco più di un mese quando vinse il titolo con Réne Rast nel 2014.

Nella stagione 2023, i piloti dell'ADAC GT Masters hanno completato un totale di 5.404 giri di gara sui cinque diversi circuiti. La sostenibilità ha svolto un ruolo importante in questo contesto, poiché per le auto supersportive è stato utilizzato l'innovativo carburante Shell Blue-Gasoline 98, composto per circa il 50% da componenti rinnovabili.

La storia si ripete: nella sua prima stagione nella serie GT tradizionale dell'ADAC, l'Haupt Racing Team ha festeggiato la vittoria del campionato a squadre. L'Emil Frey Racing ha ottenuto questo risultato anche alla prima edizione della serie nel 2022, con un totale di sette nuovi team in gara: FK Performance Motorsport, Haupt Racing Team, Huber Motorsport, Huber Racing, NordPass by Juta Racing, Project 1 e Schnitzelalm Racing.

La testa della classifica generale dell'ADAC GT Masters è passata di mano quattro volte nel corso della stagione. Tuttavia, Salman Owega ed Elias Seppänen non hanno ceduto il primo posto dopo la settima gara della stagione al Sachsenring e sono stati incoronati nuovi campioni dopo la dodicesima gara all'Hockenheimring Baden-Württemberg.

42 piloti internazionali si sono sfidati nell'ADAC GT Masters 2023. Benjamin Hites si è distinto come il pilota di maggior successo tra i 25 nuovi arrivati nella tradizionale serie GT. Il pilota della Lamborghini Junior ha festeggiato due vittorie stagionali con il suo compagno di squadra Marco Mapelli.

La vittoria più vicina è stata vista dagli spettatori sugli spalti del Norisring. Nella quarta gara della stagione sullo spettacolare circuito cittadino di Norimberga, il pilota Porsche Jannes Fittje ha tagliato il traguardo con soli 0,508 secondi di vantaggio sul collega Finn Gehrsitz. Il campione dell'ADAC GT Masters Salman Owega, invece, ha accumulato il maggior vantaggio nella Mercedes-AMG GT3 nell'ottava gara della stagione al Sachsenring, con circa 21 secondi di vantaggio sul Lamborghini Junior Benjamin Hites.

Con cinque vittorie nella classifica Pirelli Junior, Salman Owega ed Elias Seppänen sono stati inarrestabili anche nella classifica junior dell'ADAC GT Masters.