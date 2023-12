A época do ADAC GT Masters 2023 em factos e números

A Mercedes-AMG foi o construtor mais bem sucedido no ADAC GT Masters 2023, com cinco vitórias, enquanto a Landgraf Motorsport contribuiu com quatro e a Haupt Racing Team com uma. A Porsche obteve quatro primeiros lugares. A Lamborghini ficou em terceiro lugar com duas vitórias. Com a FK Performance Motorsport, uma equipa de corridas da BMW também subiu ao degrau mais alto do pódio uma vez.

Nas doze corridas da época, 16 pilotos diferentes venceram uma corrida no ADAC GT Masters. Sete equipas e quatro fabricantes de automóveis registaram pelo menos uma vitória.

Salman Owega e Elias Seppänen foram a dupla de pilotos mais bem sucedida no ADAC GT Masters 2023, com os campeões da Landgraf Motorsport a levantarem o troféu quatro vezes no total. Benjamin Hites e Marco Mapelli (ambos da GRT Grasser Racing Team) terminaram em primeiro por duas vezes. Finn Gehrsitz e Sven Müller (ambos da Team Joos by Racemotion), Tim Zimmermann e Jaxon Evans (ambos da Huber Racing), Jannes Fittje e Nico Menzel (ambos da Huber Motorsport), Maxime Oosten e Bruno Spengler (ambos da FK Performance Motorsport), Michael Joos e Christian Engelhart (ambos da Team Joos by Racemotion), bem como Alain Valente e Ralf Aron (ambos da Haupt Racing Team) terminaram em primeiro lugar uma vez cada.

Nove pilotos diferentes receberam o prémio Pirelli Pole Position nas doze sessões de qualificação. O Lamborghini Junior Benjamin Hites garantiu três pole positions e importantes pontos adicionais, bem como troféus do parceiro exclusivo de pneus Pirelli.

Os campeões do ADAC GT Masters 2023, Salman Owega e Elias Seppänen, registaram o maior número de voltas na liderança (169). Três duplas de pilotos obtiveram uma vitória à partida e à chegada: Benjamin Hites e Marco Mapelli (Nürburgring), Michael Joos e Christian Engelhart (Red Bull Ring) e Alain Valente e Ralf Aron (Hockenheimring).

Com quatro vitórias em corridas, a Landgraf Motorsport obteve o maior número de vitórias de todas as equipas. A GRT Grasser Racing Team e a Team Joos by Racemotion seguem em segundo lugar com duas vitórias. A Huber Racing, a Huber Motorsport, a FK Performance Motorsport e os campeões de equipa da Haupt Racing Team venceram uma vez cada.

Um grande momento em Sachsenring: Salman Owega e Elias Seppänen recompensaram o seu forte fim de semana de corrida com uma dupla vitória no tradicional circuito de Hohenstein-Ernsttahl. Os pilotos da Mercedes-AMG foram os únicos pilotos em 2023 a obter duas vitórias num evento.

A Lamborghini conquistou o primeiro lugar para o maior número de pole positions na história do ADAC GT Masters através da GRT Grasser Racing Team. Antes da época, a Audi e a Lamborghini partilhavam a liderança. Graças a um total de quatro voltas mais rápidas na qualificação de Benjamin Hites e Marco Mapelli, o fabricante italiano premium reclama agora o primeiro lugar com 52 pole positions.

Dez pilotos diferentes efectuaram a volta mais rápida da corrida em 2023 O campeão do ADAC GT Masters, Salman Owega, e Sven Müller lideraram as estatísticas com dois melhores tempos cada.

A Landgraf Motorsport foi a primeira equipa de corrida a defender o título de pilotos no ADAC GT Masters. Para além disso, os novos campeões Salman Owega e Elias Seppänen entraram nos livros de história como a mais jovem dupla campeã. Apenas Kelvin van der Linde era pouco mais de um mês mais novo do que Owega quando conquistou o título com Réne Rast em 2014.

Na temporada de 2023, os pilotos do ADAC GT Masters completaram um total de 5.404 voltas de corrida nas cinco pistas diferentes. A sustentabilidade desempenhou um papel importante neste processo, uma vez que o inovador combustível Shell Blue-Gasoline 98, que consiste em cerca de 50 por cento de componentes renováveis, foi utilizado nos superdesportivos.

A história repete-se: Na sua primeira temporada na tradicional série GT da ADAC, a Haupt Racing Team celebrou a conquista do campeonato de equipas. A Emil Frey Racing também alcançou este feito na estreia da série em 2022, com um total de sete novas equipas de corrida a competir: FK Performance Motorsport, Haupt Racing Team, Huber Motorsport, Huber Racing, NordPass by Juta Racing, Project 1 e Schnitzelalm Racing.

A liderança na classificação geral do ADAC GT Masters mudou de mãos quatro vezes ao longo da época. No entanto, Salman Owega e Elias Seppänen não cederam o primeiro lugar após a sétima corrida da época no Sachsenring e foram coroados os novos campeões após a décima segunda corrida no Hockenheimring Baden-Württemberg.

42 pilotos internacionais competiram entre si no ADAC GT Masters 2023. Benjamin Hites destacou-se como o piloto mais bem sucedido entre os 25 recém-chegados à tradicional série GT. O Lamborghini Junior celebrou duas vitórias da temporada com o seu companheiro de equipa Marco Mapelli.

A vitória mais renhida foi vista pelos espectadores nas bancadas do Norisring. Na quarta corrida da época, no espetacular circuito de rua de Nuremberga, o piloto da Porsche Jannes Fittje cruzou a linha de chegada com apenas 0,508 segundos de vantagem sobre o seu colega Finn Gehrsitz. O campeão do ADAC GT Masters, Salman Owega, por outro lado, construiu a maior vantagem no Mercedes-AMG GT3 na oitava corrida da época em Sachsenring, cerca de 21 segundos à frente do Lamborghini Junior Benjamin Hites.

Com cinco vitórias na classificação Pirelli Júnior, Salman Owega e Elias Seppänen também foram imparáveis na classificação júnior do ADAC GT Masters.