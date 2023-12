Schnitzelalm Racing s'engage fermement dans le GT Masters en 2024

C'est sous le nom de SR-Motorsport que Schnitzelalm Racing prendra le départ de l'ADAC GT Masters en 2024. En 2023, l'écurie de course a effectué avec succès deux départs invités dans la série, sur le Nürburgring et à Hockenheim.

En 2023, Schnitzelalm Racing a fait ses débuts dans l'ADAC GT Masters. Dans le cadre du Truck GP sur le Nürburgring ainsi que lors de la finale de la saison à Hockenheim, l'écurie a engagé jusqu'à deux Mercedes-AMG GT3 dans la série GT3 historique de l'ADAC. Lors de ces courses, l'équipe s'est directement placée dans le peloton de tête de la série.

Pour l'année prochaine, l'équipe prévoit non seulement de restructurer l'équipe, mais aussi d'intégrer complètement l'ADAC GT Masters.

"Nous avons depuis longtemps l'intention de diviser notre équipe en deux secteurs afin d'optimiser encore plus notre engagement pour l'avenir. Avec le nouveau nom de l'équipe "SR-Motorsport", nous posons maintenant ces jalons et sommes ouverts à de nouveaux partenariats de sponsoring avec lesquels nous voulons réussir sur et en dehors de la piste de course. Nous utiliserons davantage les semaines restantes jusqu'au début de la saison pour élaborer un concept prometteur et mener les négociations correspondantes. Les partenaires et sponsors intéressés peuvent dès à présent prendre contact avec nous", déclare le chef d'équipe Thomas Angerer.

Avec "SR-Motorsport", un engagement dans l'ADAC GT Masters est prévu pour la saison 2024. De plus, des apparitions sur la boucle nord du Nürburgring, notamment lors de la légendaire course des 24 heures, sont également au programme. Günter Aberer, qui fait partie de l'équipe Schnitzelalm Racing depuis quelques années déjà et qui possède une vaste expérience en tant que chef d'équipe dans le sport automobile, dirigera les opérations avec les Mercedes-AMG GT3.

En revanche, la Young Driver Academy se poursuivra sans changement sous le nom d'équipe "Schnitzelalm Racing" dans la GTC Race. Marcel Marchewicz et Tim Neuser s'occuperont des nouveaux jeunes talents dans le cockpit GT4 ainsi que des deux pilotes de promotion GTC Jay Mo Härtling et Julian Hanses, qui courront avec une Mercedes-AMG GT3. Johannes Heuschmid est responsable des nouvelles Porsche Cayman GT4 avec lesquelles Schnitzelalm Racing prévoit de s'engager à l'avenir, aussi bien pour les gentlemen drivers que pour les "jeunes sauvages".

"Günni, Marcel, Tim et Johannes connaissent depuis longtemps les structures de l'équipe ainsi que la philosophie de Schnitzelalm Racing. Je suis donc très heureux qu'ils soient prêts à assumer encore plus de responsabilités à l'avenir. La restructuration était prévue depuis longtemps de notre côté, mais pour des raisons de santé, il est nécessaire de l'avancer dans le temps. Pour ma part, il s'agira dans les prochains mois de me concentrer davantage sur ma régénération afin de retrouver rapidement mon niveau. Bien sûr, je serai toujours là en arrière-plan pour apporter mon aide et mes conseils, mais il est important que le travail soit réparti sur plusieurs épaules dans les prochains temps. En raison de ces nombreux changements devenus nécessaires à court terme, nous avons également décidé de repousser d'un an notre projet DTM prévu", poursuit Angerer.