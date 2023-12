A Schnitzelalm Racing será uma presença permanente no GT Masters em 2024

A Schnitzelalm Racing vai competir no ADAC GT Masters em 2024 com o nome SR-Motorsport. Em 2023, a equipa de corrida fez duas participações bem sucedidas na série em Nürburgring e em Hockenheim.

A Schnitzelalm Racing fez a sua estreia no ADAC GT Masters em 2023. No GP de Camiões em Nürburgring e no final da época em Hockenheim, a equipa de corrida inscreveu até dois Mercedes-AMG GT3 na série histórica GT3 da ADAC. A equipa foi capaz de se estabelecer diretamente no meio do pelotão da frente da série de corridas nas partidas dos convidados.

A equipa está agora a planear entrar totalmente no ADAC GT Masters no próximo ano - para além de reorganizar a equipa.

"Há já algum tempo que planeamos dividir a nossa equipa em duas divisões, de forma a otimizar ainda mais o nosso compromisso para o futuro. Com o novo nome de equipa "SR-Motorsport", estamos agora a definir este rumo e estamos abertos a novas parcerias com patrocinadores, com os quais queremos ter sucesso dentro e fora da pista. Vamos utilizar as semanas que nos restam até ao início da época para desenvolver um conceito promissor e conduzir as negociações. Os parceiros e patrocinadores interessados são bem-vindos a contactar-nos com efeito imediato," diz o Chefe de Equipa Thomas Angerer.

Está planeada uma participação no ADAC GT Masters para a época de 2024 com a "SR-Motorsport". Para além disso, as presenças em Nürburgring Nordschleife, especialmente na lendária corrida de 24 horas, também estão no programa. Günter Aberer, que é membro da equipa Schnitzelalm Racing há vários anos e tem uma vasta experiência como chefe de equipa no desporto automóvel, será o responsável pelos Mercedes-AMG GT3.

A Young Driver Academy, por outro lado, continuará inalterada sob o nome de equipa "Schnitzelalm Racing" na corrida GTC. Marcel Marchewicz e Tim Neuser serão responsáveis pelos novos jovens talentos no cockpit do GT4, bem como pelos dois pilotos de apoio do GTC, Jay Mo Härtling e Julian Hanses, que irão conduzir um Mercedes-AMG GT3. Johannes Heuschmid está encarregue do novo Porsche Cayman GT4, com o qual a Schnitzelalm Racing está a planear futuras saídas, tanto para gentlemen drivers como para "young guns".

"Günni, Marcel, Tim e Johannes conhecem há muito tempo as estruturas da equipa e a filosofia da Schnitzelalm Racing. Por isso, estou muito satisfeito por eles estarem preparados para assumir ainda mais responsabilidades no futuro. A reorganização já estava planeada há algum tempo, mas por razões de saúde é agora necessário antecipá-la. Para mim, pessoalmente, os próximos meses serão dedicados à minha recuperação, de modo a poder voltar a trabalhar rapidamente. É claro que continuarei a estar totalmente envolvido nos bastidores e estarei disponível para ajudar e aconselhar, mas é importante que o trabalho seja repartido por vários ombros num futuro próximo. Devido às muitas alterações que se tornaram necessárias a curto prazo, também decidimos adiar o nosso projeto DTM planeado por um ano", continua Angerer.