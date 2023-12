Gemelos Kapfinger para el Team Joos de Twin Busch

Los gemelos Kapfinger participarán en el ADAC GT Masters en 2024. Los dos jóvenes pilotos de talento Johannes y Michael pilotarán un Porsche 911 GT3 R para el equipo Joos by Twin Busch.

Team Joos by Twin Busch

El equipo de Michael Joos competirá en el ADAC GT Masters por cuarta vez consecutiva. En la temporada 2024, el equipo de Vöhringen volverá a alinear un Porsche 911 GT3 R con el conocido y popular diseño Twin Busch. Por primera vez, el equipo de carreras competirá bajo el nombre "Team Joos by Twin Busch", que subraya la estrecha colaboración entre el equipo Joos y el conocido proveedor de talleres Twin Busch. Los dos hermanos gemelos Johannes y Michael Kapfinger se turnarán al volante del coche amarillo y azul mientras compiten por el título en la clasificación junior y, por tanto, por un billete para una carrera del DTM en 2025 como parte del "Camino al DTM". Encontrará más información sobre el programa junior del ADAC aquí.

El equipo Joos by Twin Busch ha sido uno de los mejores equipos del ADAC GT Masters durante varios años. En los dos últimos años, el equipo de "Michi" Joos ha luchado por el título hasta el final. El equipo Joos by Twin Busch volverá a competir en la "Super Sports Car League" en la próxima temporada, esta vez con dos prometedores talentos al volante.

Los dos hermanos gemelos Johannes y Michael Kapfinger pilotarán el Porsche 911 GT3 R de diseño Twin Busch. Los dos jóvenes de 20 años están considerados como grandes talentos y ya han cosechado grandes éxitos en sus cortas carreras. Compitieron juntos en las GT Winter Series y consiguieron varios podios y una victoria en su primera carrera. Johannes incluso ganó el campeonato de pilotos de esta serie. Logró la misma hazaña en la Porsche Sports Cup Switzerland, donde se hizo con el título en el Sprint Challenge y posteriormente fue invitado al Porsche Junior Shootout. Su hermano Michael hizo lo mismo y ganó el título de la clase GT Open en la Porsche Sports Cup Swiss por un amplio margen. Al final de la temporada, los hermanos gemelos tuvieron la oportunidad de disputar la final en Misano en un Porsche 911 GT3 R con el equipo Joos Sportwagentechnik. También aquí se hicieron con la victoria al primer intento.

Ahora, los dos hermanos quieren dar el siguiente paso juntos en el ADAC GT Masters. Su primer objetivo es aspirar al título en la clasificación Junior y colocarse así en una posición ideal para clasificarse para el "Camino al DTM".

Pero a Joos by Twin Busch también le gustaría desempeñar un papel en el campeonato general. Para ello, el equipo llevará a cabo un amplio programa de pruebas con los dos pilotos durante el invierno con el fin de estar óptimamente preparados para el inicio de la temporada.

Michael Joos, director del equipo: "Estoy muy contento de poder volver a competir en el ADAC GT Masters en 2024. Con el 'Camino al DTM', hemos creado las condiciones ideales para dar a los jóvenes pilotos una gran plataforma. Con Johannes y Michael Kapfinger, tenemos dos diamantes en bruto en el coche que me han impresionado absolutamente con sus actuaciones. Ahora queremos atacar juntos el título Junior y disputar el "Camino al DTM". Pero también confío en que podamos luchar por el primer puesto de la clasificación general. El nuevo nombre "Team Joos by Twin Busch" subraya nuestros estrechos lazos con Twin Busch, por cuyo apoyo de muchos años estamos muy agradecidos."

Johannes Kapfinger, piloto: "¡Estoy impaciente por competir en el ADAC GT Masters junto a mi hermano gemelo! Conocí al equipo Joos by Twin Busch durante las GT Winter Series y enseguida surgió la química. Confío en un fuerte espíritu de equipo y en una futura temporada llena de éxitos con el equipo Joos by Twin Busch y estoy deseando dar el siguiente paso para convertirme en piloto de carreras profesional junto a mi hermano."

Michael Kapfinger, piloto: "Con mi hermano gemelo como compañero de pilotaje y el Team Joos by Twin Busch, estoy seguro de que podemos tener algo que decir en el título del ADAC GT Masters 2024. Conocí al equipo en el exitoso debut de Joos by Twin Busch en la Porsche Sports Cup Swiss en Misano y enseguida me convencí de que podríamos conseguir mucho juntos. Estoy deseando afrontar el nuevo reto".