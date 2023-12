Les jumeaux Kapfinger pour l'équipe Joos by Twin Busch

En 2024, les jumeaux Kapfinger feront leur entrée dans l'ADAC GT Masters. Les deux jeunes pilotes talentueux, Johannes et Michael, piloteront une Porsche 911 GT3 R pour l'équipe Joos by Twin Busch.

Pour la quatrième fois consécutive, l'équipe de Michael Joos participera à l'ADAC GT Masters. Pour la saison 2024, l'équipe de Vöhringen utilisera à nouveau une Porsche 911 GT3 R au design aussi connu qu'apprécié de Twin Busch. Pour la première fois, l'écurie de course se présente sous le nom de "Team Joos by Twin Busch", ce qui souligne l'étroit partenariat entre l'équipe Joos et le célèbre équipementier de garage Twin Busch. Au volant du bolide jaune et bleu, les deux frères jumeaux Johannes et Michael Kapfinger se relaient pour tenter de remporter le titre dans le classement junior et ainsi obtenir un ticket pour une participation au DTM en 2025 dans le cadre de la "Road to DTM". Pour plus d'informations sur la promotion des jeunes talents de l'ADAC, cliquez ici.

Depuis quelques années, l'équipe Joos by Twin Busch fait partie des meilleures équipes de l'ADAC GT Masters. Au cours des deux dernières années, l'équipe de "Michi" Joos s'est battue jusqu'au bout pour le titre. La saison prochaine, l'équipe Joos by Twin Busch affrontera à nouveau la concurrence dans la "ligue des supercars", cette fois avec deux talents prometteurs au volant.

Les deux frères jumeaux Johannes et Michael Kapfinger piloteront la Porsche 911 GT3 R au design Twin Busch. Ces deux jeunes de 20 ans sont considérés comme de grands talents et ont déjà remporté de grands succès au cours de leurs courtes carrières. Ensemble, ils ont participé à la GT Winter Series, où ils ont décroché plusieurs podiums et une victoire dès leur première participation. Johannes a même remporté le championnat des pilotes dans cette série. Il a réussi le même exploit dans la Porsche Sports Cup Suisse, où il a remporté le titre dans le Sprint Challenge et a ensuite été invité à participer au Porsche Junior Shootout. Son frère Michael a fait de même en remportant largement le titre de la catégorie GT Open de la Porsche Sports Cup Swiss. À la fin de la saison, les frères jumeaux ont eu l'occasion de disputer ensemble la finale à Misano au sein de l'équipe Joos Sportwagentechnik, au volant d'une Porsche 911 GT3 R. Ils ont ainsi remporté la victoire. Là aussi, ils ont pu remporter la victoire du premier coup.

Ensemble, les deux frères veulent désormais franchir une nouvelle étape dans l'ADAC GT Masters. Le premier objectif est de viser le titre dans le classement junior et de se placer ainsi dans une position optimale pour une qualification pour la "Road to DTM".

Mais Joos by Twin Busch souhaite également jouer un rôle dans le championnat général. Pour ce faire, l'équipe et ses deux pilotes suivront un programme d'essais complet pendant l'hiver afin de commencer la saison dans les meilleures conditions.

Michael Joos, chef d'équipe : "Je suis très heureux de pouvoir à nouveau participer à l'ADAC GT Masters en 2024. Avec la "Road to DTM", on a créé ici des conditions idéales pour offrir une formidable plateforme aux jeunes pilotes. Avec Johannes et Michael Kapfinger, nous avons deux diamants bruts dans la voiture, qui m'ont absolument convaincu par leurs performances. Ensemble, nous voulons maintenant nous attaquer au titre junior et disputer ainsi la "Road to DTM". Mais je nous crois aussi capables de nous battre en tête du classement général. Le nouveau nom "Team Joos by Twin Busch" illustre nos liens étroits avec Twin Busch, dont nous sommes très reconnaissants pour leur soutien de longue date".

Johannes Kapfinger, pilote : "J'ai hâte de prendre le départ de l'ADAC GT Masters avec mon frère jumeau ! J'ai fait la connaissance de l'équipe Joos by Twin Busch pour la première fois lors des GT Winter Series et l'alchimie a tout de suite fonctionné. J'ai confiance en un fort esprit d'équipe et en une future saison réussie avec l'équipe Joos by Twin Busch et je suis très heureux de franchir maintenant, avec mon frère, la prochaine étape vers la course professionnelle".

Michael Kapfinger, pilote : "Avec mon frère jumeau comme partenaire pilote et l'équipe Joos by Twin Busch, je suis sûr que nous aurons notre mot à dire pour le titre de l'ADAC GT Masters 2024. Lors de mes débuts réussis pour Joos by Twin Busch à la Porsche Sports Cup Swiss à Misano, j'ai fait la connaissance de l'équipe et j'ai tout de suite été convaincu que nous pouvions réaliser de grandes choses ensemble. Je me réjouis énormément de ce nouveau défi" !