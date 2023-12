I gemelli Kapfinger per il Team Joos di Twin Busch

I gemelli Kapfinger parteciperanno all'ADAC GT Masters nel 2024. I due giovani piloti di talento Johannes e Michael guideranno una Porsche 911 GT3 R per il team Joos by Twin Busch.

Il team di Michael Joos parteciperà all'ADAC GT Masters per la quarta volta consecutiva. Nella stagione 2024, il team di Vöhringen schiererà ancora una volta una Porsche 911 GT3 R nel noto e popolare design Twin Busch. Per la prima volta, la squadra gareggerà con il nome di "Team Joos by Twin Busch", che sottolinea la stretta collaborazione tra il team Joos e il noto fornitore di officine Twin Busch. I due fratelli gemelli Johannes e Michael Kapfinger si alterneranno al volante della vettura gialla e blu per contendersi il titolo nella classifica junior e quindi un biglietto per una gara del DTM nel 2025 nell'ambito della "Road to DTM". Ulteriori informazioni sul programma junior dell'ADAC sono disponibili qui.

Il team Joos by Twin Busch è da diversi anni uno dei migliori team dell'ADAC GT Masters. Negli ultimi due anni, il team di "Michi" Joos ha lottato per il titolo fino alla fine. Il Team Joos by Twin Busch affronterà nuovamente la competizione nella "Super Sports Car League" nella prossima stagione, questa volta con due promettenti talenti al volante.

I due fratelli gemelli Johannes e Michael Kapfinger guideranno la Porsche 911 GT3 R nel design Twin Busch. I due ventenni sono considerati grandi talenti e hanno già ottenuto grandi successi nella loro breve carriera. Hanno gareggiato insieme nella GT Winter Series, conquistando diversi podi e una vittoria nella loro prima gara. Johannes ha persino vinto il campionato piloti in questa serie. Ha ottenuto lo stesso risultato nella Porsche Sports Cup Switzerland, dove ha conquistato il titolo nello Sprint Challenge ed è stato successivamente invitato al Porsche Junior Shootout. Suo fratello Michael ha fatto lo stesso e ha vinto con ampio margine il titolo della classe GT Open nella Porsche Sports Cup Swiss. Alla fine della stagione, i due fratelli gemelli hanno avuto l'opportunità di partecipare alla finale di Misano con una Porsche 911 GT3 R del Team Joos Sportwagentechnik. Anche qui hanno conquistato la vittoria al primo tentativo.

Ora i due fratelli vogliono fare il prossimo passo insieme nell'ADAC GT Masters. Il loro primo obiettivo è puntare al titolo nella classifica Junior, mettendosi così in una posizione ideale per qualificarsi alla "Road to DTM".

Ma Joos by Twin Busch vorrebbe anche giocare un ruolo nel campionato generale. A tal fine, il team completerà un ampio programma di test con i due piloti durante l'inverno, per prepararsi al meglio all'inizio della stagione.

Michael Joos, Team Principal: "Sono molto felice di poter partecipare nuovamente all'ADAC GT Masters nel 2024. Con la 'Road to DTM', abbiamo creato le condizioni ideali per offrire ai giovani piloti una grande piattaforma. Con Johannes e Michael Kapfinger abbiamo in macchina due diamanti grezzi che mi hanno assolutamente impressionato con le loro prestazioni. Insieme vogliamo ora attaccare il titolo Junior e disputare la "Road to DTM". Ma sono anche fiducioso che potremo lottare per il primo posto nella classifica generale. Il nuovo nome "Team Joos by Twin Busch" sottolinea il nostro stretto legame con Twin Busch, per il cui sostegno di lunga data siamo molto grati".

Johannes Kapfinger, pilota: "Non vedo l'ora di partecipare all'ADAC GT Masters insieme a mio fratello gemello! Ho conosciuto il team Joos by Twin Busch durante la GT Winter Series e l'intesa è stata immediata. Confido in un forte spirito di squadra e in una stagione futura di successo con il Team Joos by Twin Busch e sono molto impaziente di fare il prossimo passo per diventare un pilota professionista insieme a mio fratello".

Michael Kapfinger, pilota: "Con mio fratello gemello come compagno di guida e il Team Joos by Twin Busch, sono sicuro che potremo dire la nostra per il titolo ADAC GT Masters 2024. Ho conosciuto il team in occasione del debutto di successo di Joos by Twin Busch nella Porsche Sports Cup Swiss a Misano e mi sono subito convinto che insieme possiamo fare molto. Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida!".