Gémeos Kapfinger para a equipa Joos by Twin Busch

A equipa de Michael Joos vai competir no ADAC GT Masters pela quarta vez consecutiva. Na temporada de 2024, a equipa de Vöhringen voltará a colocar em campo um Porsche 911 GT3 R com o conhecido e popular design Twin Busch. Pela primeira vez, a equipa de corrida irá competir sob o nome "Team Joos by Twin Busch", o que realça a estreita parceria entre a equipa Joos e o conhecido fornecedor de oficinas Twin Busch. Os dois irmãos gémeos, Johannes e Michael Kapfinger, vão revezar-se ao volante do carro amarelo e azul, enquanto competem pelo título na classificação júnior e, assim, por um bilhete para uma corrida do DTM em 2025, no âmbito do "Road to DTM". Pode encontrar mais informações sobre o programa de juniores do ADAC aqui.

A Team Joos by Twin Busch tem sido uma das equipas de topo no ADAC GT Masters há vários anos. Nos últimos dois anos, a equipa de "Michi" Joos lutou pelo título até ao fim. A Team Joos by Twin Busch vai voltar a enfrentar a competição na "Super Sports Car League" na próxima época, desta vez com dois talentos promissores ao volante.

Os dois irmãos gémeos Johannes e Michael Kapfinger vão conduzir o Porsche 911 GT3 R com o design da Twin Busch. Os dois jovens de 20 anos são considerados grandes talentos e já obtiveram grande sucesso nas suas curtas carreiras. Competiram juntos na GT Winter Series e obtiveram vários lugares no pódio e uma vitória logo na sua primeira corrida. Johannes até ganhou o campeonato de pilotos nesta série. Conseguiu o mesmo feito na Porsche Sports Cup Suíça, onde conquistou o título no Sprint Challenge e foi posteriormente convidado para o Porsche Junior Shootout. O seu irmão Michael fez o mesmo e ganhou o título da classe GT Open na Porsche Sports Cup Swiss por uma larga margem. No final da época, os irmãos gémeos tiveram a oportunidade de disputar a final em Misano num Porsche 911 GT3 R com a Team Joos Sportwagentechnik. Também aqui, obtiveram a vitória à primeira tentativa.

Os dois irmãos querem agora dar o próximo passo juntos no ADAC GT Masters. O seu primeiro objetivo é lutar pelo título na classificação Júnior e, assim, colocarem-se numa posição ideal para se qualificarem para o "Road to DTM".

Mas a Joos by Twin Busch também gostaria de desempenhar um papel no campeonato geral. Para tal, a equipa irá completar um extenso programa de testes com os dois pilotos durante o inverno, de modo a estar preparada da melhor forma para o início da época.

Michael Joos, Chefe de Equipa: "Estou muito feliz por poder voltar a competir no ADAC GT Masters em 2024. Com o 'Road to DTM', criámos as condições ideais para dar aos jovens pilotos uma excelente plataforma. Com Johannes e Michael Kapfinger, temos dois diamantes em bruto no carro que me impressionaram absolutamente com as suas performances. Juntos, queremos agora atacar o título Júnior e disputar o "Road to DTM". Mas também estou confiante de que podemos lutar pelo primeiro lugar da classificação geral. O novo nome "Team Joos by Twin Busch" realça os nossos laços estreitos com a Twin Busch, por cujo apoio de longa data estamos muito gratos."

Johannes Kapfinger, piloto: "Mal posso esperar para competir no ADAC GT Masters juntamente com o meu irmão gémeo! Conheci a equipa Joos by Twin Busch pela primeira vez durante a GT Winter Series e a química foi imediata. Confio num forte espírito de equipa e numa futura época de sucesso com a Team Joos by Twin Busch e estou ansioso por dar o próximo passo para me tornar um piloto de corridas profissional, juntamente com o meu irmão."

Michael Kapfinger, piloto: "Com o meu irmão gémeo como meu parceiro de condução e a Team Joos by Twin Busch, tenho a certeza de que podemos ter uma palavra a dizer no título do ADAC GT Masters de 2024. Conheci a equipa na estreia bem sucedida da Joos by Twin Busch na Porsche Sports Cup Swiss em Misano e fiquei imediatamente convencido de que poderíamos conseguir muito juntos. Estou realmente ansioso por este novo desafio!"