ADAC GT Masters avec une énorme croissance du nombre de participants en 2024

16 équipes ont inscrit plus de 25 bolides GT3 pour la saison 2024 de l'ADAC GT Masters. Aston Martin et Ferrari font leur retour dans le traditionnel championnat GT3 de l'ADAC après une absence.

L'ADAC GT Masters atteindra sa majorité en 2024 et un grand intérêt se dessine déjà pour la 18e saison de la série. Jusqu'au 15 décembre, 16 équipes au total ont saisi l'opportunité de s'assurer une place de départ à temps et ont déjà inscrit plus de 25 véhicules. Ainsi, la série de courses donne la réponse parfaite aux critiques qui voulaient déjà déclarer la mort de l'ADAC GT Masters après une année difficile en 2023 avec une baisse du nombre de participants.

La série est toujours aussi attractive pour les nouveaux venus : six des 16 équipes participeront pour la première fois à une saison complète en 2024 ou reviendront dans l'ADAC GT Masters après une longue pause.

Non seulement le nombre de participants, mais aussi la diversité des marques augmentent à nouveau : Ferrari est de nouveau présent pour la première fois depuis 2019, et Aston Martin fait son retour avec la dernière version Evo de la Vantage GT3. La concurrence italienne et anglaise se retrouve dans l'ADAC GT Masters avec Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG et Porsche. D'autres inscriptions pour l'ADAC GT Masters sont encore possibles jusqu'au 15 mars. Le coup d'envoi de la saison aura lieu du 26 au 28 avril 2024 sur la plateforme DTM à grande portée, au Motorsport Arena d'Oschersleben.

"Le grand intérêt pour l'ADAC GT Masters 2024 montre que notre nouveau concept pour la série et son positionnement clair sont très bien accueillis par les participants. Grâce à la structure de classe remaniée, nous avons désormais donné un profil clair à la série. Après une année difficile pour l'ADAC GT Masters, nous envisageons avec optimisme la saison 2024 avec un plateau très attractif", déclare Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport.

Au total, la série de courses se déroulera lors de six événements en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. À quatre reprises, l'ADAC GT Masters se déroulera conjointement avec le DTM.

Grâce à la nouvelle structure de classe, l'ADAC GT Masters mettra davantage l'accent sur les jeunes talents et les pilotes amateurs. Avec la Pro-Am-Cup, la Silver-Cup et l'Am-Cup, l'ADAC crée une nouvelle patrie sportive pour les pilotes classés Silver et Bronze. Une cagnotte de plus de 570.000 euros en espèces et en nature attend les participants. Le meilleur jeune issu de la Silver ou de la Pro-Am Cup recevra une promotion dans la nouvelle "Road to DTM" pour le DTM 2025 sous forme de frais d'inscription.