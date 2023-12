ADAC GT Masters con un'enorme crescita di partecipanti nel 2024

L'ADAC GT Masters diventerà maggiorenne nel 2024 e l'interesse per la 18a stagione della serie è già alto. Al 15 dicembre, un totale di 16 squadre ha colto l'opportunità di assicurarsi un posto di partenza in anticipo e ha già registrato più di 25 vetture. La serie ha così fornito la risposta perfetta ai critici che volevano dichiarare morto l'ADAC GT Masters dopo un anno difficile nel 2023 con un calo di partecipanti.

La serie rimane interessante per i nuovi arrivati, con sei dei 16 team che entrano per la prima volta in una stagione completa nel 2024 o che tornano all'ADAC GT Masters dopo una lunga pausa.

Non solo il numero dei partecipanti, ma anche la varietà dei marchi sta crescendo di nuovo: la Ferrari torna per la prima volta dal 2019, mentre Aston Martin festeggia il ritorno con l'ultima versione Evo della Vantage GT3. Alla concorrenza italiana e inglese si aggiungono all'ADAC GT Masters Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche. Ulteriori iscrizioni all'ADAC GT Masters sono ancora possibili fino al 15 marzo. La stagione inaugurale si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2024 sulla piattaforma DTM ad alta quota della Motorsport Arena di Oschersleben.

"L'alto livello di interesse per l'ADAC GT Masters 2024 dimostra che il nostro nuovo concetto di serie e il suo chiaro posizionamento sono stati accolti molto bene dai partecipanti. Con la nuova struttura delle classi, abbiamo dato alla serie un profilo chiaro". Dopo un anno difficile per l'ADAC GT Masters, siamo ottimisti per la stagione 2024, che si preannuncia molto interessante", ha dichiarato il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss.

La serie di gare disputerà un totale di sei eventi in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. L'ADAC GT Masters correrà insieme al DTM in quattro occasioni.

Grazie alla nuova struttura delle classi, in futuro l'ADAC GT Masters si concentrerà maggiormente sui giovani talenti e sui piloti amatoriali. Con la Pro-Am Cup, la Silver Cup e la Am Cup, l'ADAC crea una nuova casa sportiva per i piloti con classifica Silver e Bronze. I partecipanti possono contare su un montepremi complessivo di oltre 570.000 euro sotto forma di premi in denaro e non. Il miglior giovane della Silver o della Pro-Am Cup riceverà un sostegno sotto forma di quota di iscrizione al nuovo "Road to DTM" per il DTM 2025.