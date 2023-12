ADAC GT Masters com enorme crescimento de participantes em 2024

16 equipas inscreveram mais de 25 carros de GT3 para a temporada de 2024 do ADAC GT Masters A Aston Martin e a Ferrari regressam ao campeonato de GT3 do ADAC após uma ausência de longa data.

O ADAC GT Masters atingirá a maioridade em 2024 e o interesse na 18ª temporada da série já é elevado. Até 15 de dezembro, um total de 16 equipas tinha aproveitado a oportunidade para garantir um lugar de partida antecipado e já tinha registado mais de 25 carros. A série de corridas deu assim a resposta perfeita aos críticos que queriam declarar o ADAC GT Masters morto após um ano difícil em 2023, com um declínio de participantes.

A série continua a ser atractiva para os recém-chegados, com seis das 16 equipas a entrarem numa temporada completa pela primeira vez em 2024 ou a regressarem ao ADAC GT Masters após uma longa pausa.

Não só o número de participantes, mas também a variedade de marcas está a crescer novamente: a Ferrari está de volta pela primeira vez desde 2019, enquanto a Aston Martin está a celebrar um regresso com a mais recente versão Evo do Vantage GT3. A competição de Itália e Inglaterra será acompanhada no ADAC GT Masters pela Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche. Ainda é possível efetuar mais inscrições para o ADAC GT Masters até 15 de março. A abertura da época terá lugar de 26 a 28 de abril de 2024, na plataforma DTM de grande alcance, no Motorsport Arena Oschersleben.

"O elevado nível de interesse no ADAC GT Masters 2024 mostra que o nosso novo conceito para a série e o seu posicionamento claro foram muito bem recebidos pelos participantes. Com a estrutura de classes revista, demos agora à série um perfil claro. Depois de um ano difícil para o ADAC GT Masters, estamos optimistas em relação à época de 2024, com um campo muito atrativo", diz Thomas Voss, Diretor do Desporto Automóvel da ADAC.

A série de corridas irá disputar um total de seis eventos na Alemanha, Holanda, Bélgica e Áustria. O ADAC GT Masters correrá em conjunto com o DTM em quatro ocasiões.

Graças à nova estrutura de classes, o ADAC GT Masters vai focar-se muito mais em jovens talentos e pilotos amadores no futuro. Com a Taça Pro-Am, Taça de Prata e Taça Am, o ADAC está a criar uma nova casa desportiva para os pilotos com classificações de Prata e Bronze. Os participantes podem contar com um prémio monetário total de mais de 570.000 euros sob a forma de prémios monetários e não monetários. O melhor jovem da Taça de Prata ou da Taça Pro-Am receberá um apoio sob a forma de uma taxa de inscrição no novo "Road to DTM" para o DTM de 2025.