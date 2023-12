PROsport Racing trabaja en el regreso de GT Masters en 2024

Para conmemorar el 20º aniversario de PROsport Racing y el 50º aniversario automovilístico de Chris Esser, el equipo de Wiesemscheid está trabajando en un hito especial: ¡el regreso al ADAC GT Masters! Recientemente se han adquirido dos de los nuevos paquetes Evo para los dos Aston Martin Vantage GT3 del equipo, con lo que PROsport Racing dispondrá de coches extremadamente competitivos para la temporada 2024 del ADAC GT Masters. Más información sobre el paquete Evo para el Vantage GT3 aquí.

Chris Esser, director del equipo: "El paquete Evo eliminará algunas de las debilidades del coche para la temporada 2024, ya que el coche no ha sido capaz de hacer frente a los neumáticos Pirelli hasta ahora, lo que hemos experimentado dolorosamente en nuestras salidas anteriores en el ADAC GT Masters."

El equipo hizo su última aparición como invitado en la Super Sports Car League en Hockenheim en 2021, que entrará en su 18ª temporada en 2024. En ese momento, el piloto del DTM de este año Tim Heinemann y el campeón del ADAC GT Masters de este año Salman Owega condujeron para el equipo de carreras, con este último convirtiéndose en el piloto más joven en la larga historia del campeonato en el inicio en Hockenheim. PROsport Racing demostró así una vez más ser un buen equipo de formación para jóvenes promesas.

En los dos últimos años, el equipo condujo a Mike David Ortmann y Hugo Sasse hasta el título de campeón en el ADAC GT4 Alemania y siguió promoviendo a jóvenes promesas. El equipo de Wiesemscheid también ganó este año el título en la clase SP9 Pro-Am de las series de resistencia de Nürburgring con Maxime Dumarey.

"De momento no podemos dar detalles sobre nuestra alineación. Actualmente estamos reuniendo la mejor alineación posible para el ADAC GT Masters para que podamos competir con un equipo competitivo", concluye Esser.

Tras una difícil temporada 2023, el ADAC está reestructurando su veterana serie de carreras GT3. Los pilotos con una clasificación Platinum ya no podrán competir en el ADAC GT Masters. La nueva estructura de clases significa que el ADAC GT Masters se centrará mucho más en los jóvenes talentos y los pilotos noveles en el futuro. Con la Copa Pro-Am, la Copa de Plata y la Copa Am, el ADAC está creando un nuevo hogar deportivo para los pilotos con clasificaciones de Plata y Bronce. Los pilotos con la clasificación Oro pueden seguir compitiendo por las victorias generales con los junior y los gentleman drivers. Un bote de premios de más de 570.000 euros espera a los participantes en forma de premios en metálico y no en metálico. El mejor joven de la Copa de Plata o Pro-Am tendrá su cuota de inscripción para la temporada 2025 del DTM cubierta por el nuevo programa de patrocinio "Road to DTM".