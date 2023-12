PROsport Racing travaille sur le retour des GT Masters en 2024

À l'occasion du 20e anniversaire de PROsport Racing et des 50 ans de sport automobile de Chris Esser, l'équipe de Wiesemscheid travaille sur un point fort particulier : son retour dans l'ADAC GT Masters ! Deux des nouveaux packs Evo ont été acquis dernièrement pour les deux Aston Martin Vantage GT3 de l'équipe, ce qui permet à PROsport Racing de disposer de véhicules extrêmement compétitifs pour la saison 2024 de l'ADAC GT Masters. Pour en savoir plus sur le pack Evo de la Vantage GT3, cliquez ici.

Chris Esser, le chef d'équipe, explique : "Le pack Evo permettra d'éliminer certains points faibles de la voiture pour la saison 2024, car jusqu'à présent, la voiture ne s'est pas bien comportée avec les pneus Pirelli, ce que nous avons appris à nos dépens lors de nos précédents départs en ADAC GT Masters".

La dernière fois que l'équipe a pris le départ en tant qu'invitée à Hockenheim en 2021, c'était dans le cadre de la "Liga der Supersportwagen", qui entamera sa 18e saison en 2024. À l'époque, le pilote de DTM Tim Heinemann et le champion de l'ADAC GT Masters Salman Owega avaient piloté pour l'écurie, ce dernier devenant le plus jeune pilote de la longue histoire du championnat lors du départ à Hockenheim. PROsport Racing a ainsi prouvé une nouvelle fois qu'elle était une bonne équipe de formation pour les jeunes talents en devenir.

Au cours des deux dernières années, l'équipe a remporté le titre de champion de l'ADAC GT4 Germany avec Mike David Ortmann et Hugo Sasse, et a continué à soutenir les jeunes talents en devenir. De plus, l'équipe de Wiesemscheid a remporté cette année le titre dans la catégorie SP9 Pro-Am de la série d'endurance du Nürburgring avec Maxime Dumarey.

"Nous ne pouvons pas encore donner de détails sur notre équipe. Nous sommes en train de constituer la meilleure équipe possible pour l'ADAC GT Masters, de sorte que nous puissions prendre le départ avec une équipe compétitive", conclut Esser.

Après une saison 2023 difficile, l'ADAC restructure sa série de courses GT3 de longue date. À l'avenir, les pilotes classés Platinum ne seront plus autorisés à prendre le départ de l'ADAC GT Masters. Grâce à la nouvelle structure des classes, l'ADAC GT Masters mettra beaucoup plus l'accent sur les jeunes talents et les pilotes gentlemen. Avec la Pro-Am-Cup, la Silver-Cup et l'Am-Cup, l'ADAC crée un nouveau foyer sportif pour les pilotes classés Argent et Bronze. Les pilotes classés Gold peuvent continuer à se battre avec les jeunes pilotes et les gentlemen pilotes pour remporter le classement général. Une cagnotte de plus de 570.000 euros en espèces et en nature attend les participants. Le meilleur jeune issu de la Silver Cup ou de la Pro-Am Cup bénéficiera d'une prise en charge des frais d'inscription pour la saison DTM 2025 grâce à la nouvelle promotion "Road to DTM".