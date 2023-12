PROsport Racing sta lavorando per il ritorno del GT Masters nel 2024

Per celebrare il 20° anniversario di PROsport Racing e il 50° anniversario di Chris Esser, il team di Wiesemscheid sta lavorando a un evento speciale: il ritorno all'ADAC GT Masters! Due dei nuovi pacchetti Evo sono stati recentemente acquistati per le due Aston Martin Vantage GT3 del team, dando a PROsport Racing auto estremamente competitive per la stagione 2024 dell'ADAC GT Masters. Per saperne di più sul pacchetto Evo per la Vantage GT3, cliccate qui.

Il team principal Chris Esser: "Il pacchetto Evo eliminerà alcuni dei punti deboli della vettura per la stagione 2024, in quanto finora l'auto non è stata in grado di gestire i pneumatici Pirelli, che abbiamo sperimentato dolorosamente nelle nostre precedenti partenze nell'ADAC GT Masters".

L'ultima volta che il team è stato ospite della Super Sports Car League a Hockenheim è stato nel 2021, mentre nel 2024 entrerà nella sua 18a stagione. In quell'occasione, il pilota del DTM di quest'anno Tim Heinemann e il campione dell'ADAC GT Masters di quest'anno Salman Owega hanno guidato per la scuderia, con quest'ultimo che è diventato il più giovane pilota nella lunga storia del campionato alla partenza di Hockenheim. PROsport Racing ha così dimostrato ancora una volta di essere un'ottima squadra di formazione per i giovani talenti emergenti.

Negli ultimi due anni, il team ha portato Mike David Ortmann e Hugo Sasse al titolo di campione nell'ADAC GT4 Germany e ha continuato a promuovere giovani talenti emergenti. Quest'anno il team di Wiesemscheid ha anche vinto il titolo nella classe SP9 Pro-Am della serie endurance del Nürburgring con Maxime Dumarey.

"Al momento non possiamo fornire alcun dettaglio sulla nostra formazione. Al momento stiamo mettendo insieme la migliore formazione possibile per l'ADAC GT Masters, in modo da poter competere con una squadra competitiva", conclude Esser.

Dopo la difficile stagione 2023, l'ADAC sta ristrutturando la sua storica serie di gare GT3. I piloti con classificazione Platinum non potranno più partecipare all'ADAC GT Masters. La nuova struttura delle classi significa che in futuro l'ADAC GT Masters si concentrerà maggiormente sui giovani talenti e sui piloti gentleman. Con la Pro-Am Cup, la Silver Cup e la Am Cup, l'ADAC crea una nuova casa sportiva per i piloti con classifica Silver e Bronze. I piloti con la classificazione Gold possono continuare a competere per le vittorie complessive con i piloti junior e gentleman. Un montepremi di oltre 570.000 euro attende i partecipanti sotto forma di premi in denaro e non. Il miglior giovane della Silver o della Pro-Am Cup avrà la quota di iscrizione alla stagione DTM 2025 coperta dal nuovo programma di sponsorizzazione "Road to DTM".