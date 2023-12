A PROsport Racing está a trabalhar no regresso do GT Masters em 2024

Para assinalar o 20º aniversário da PROsport Racing e o 50º aniversário do automobilismo de Chris Esser, a equipa de Wiesemscheid está a trabalhar num ponto alto especial: o regresso ao ADAC GT Masters! Dois dos novos pacotes Evo foram recentemente adquiridos para os dois Aston Martin Vantage GT3 da equipa, dando à PROsport Racing carros extremamente competitivos para a época de 2024 do ADAC GT Masters. Saiba mais sobre o pacote Evo para o Vantage GT3 aqui.

Chris Esser, Diretor da Equipa: "O pacote Evo eliminará algumas das fraquezas do carro para a época de 2024, uma vez que o carro não tem sido capaz de lidar com os pneus Pirelli até agora, o que experimentámos dolorosamente nos nossos arranques anteriores no ADAC GT Masters."

A equipa participou pela última vez como convidada na Super Sports Car League em Hockenheim em 2021, que entrará na sua 18ª época em 2024. Nessa altura, o piloto do DTM deste ano, Tim Heinemann, e o campeão do ADAC GT Masters deste ano, Salman Owega, conduziram para a equipa de corrida, com este último a tornar-se o piloto mais jovem na longa história do campeonato no início em Hockenheim. A PROsport Racing provou assim, mais uma vez, ser uma boa equipa de treino para jovens talentos em ascensão.

Nos últimos dois anos, a equipa conduziu Mike David Ortmann e Hugo Sasse ao título do campeonato no ADAC GT4 Alemanha e continuou a promover jovens talentos. A equipa de Wiesemscheid também ganhou o título na classe SP9 Pro-Am da série de resistência de Nürburgring este ano com Maxime Dumarey.

"De momento, não podemos dar quaisquer pormenores sobre o nosso alinhamento. Estamos atualmente a reunir o melhor alinhamento possível para o ADAC GT Masters, para que possamos competir com uma equipa competitiva", conclui Esser.

Depois de uma época difícil em 2023, a ADAC está a reestruturar a sua série de corridas GT3 de longa data. Os pilotos com uma classificação Platinum deixarão de ser elegíveis para competir no ADAC GT Masters. A nova estrutura de classes significa que, no futuro, o ADAC GT Masters irá concentrar-se muito mais nos jovens talentos e nos pilotos mais jovens. Com a Taça Pro-Am, Taça de Prata e Taça Am, a ADAC está a criar uma nova casa desportiva para os pilotos com classificações de Prata e Bronze. Os pilotos com a classificação Ouro podem continuar a competir pelas vitórias globais com os pilotos juniores e cavalheiros. Um prémio de mais de 570.000 euros aguarda os participantes sob a forma de prémios monetários e não monetários. O melhor jovem da Taça de Prata ou da Taça Pro-Am terá a sua taxa de inscrição para a época de 2025 do DTM coberta pelo novo programa de patrocínio "Road to DTM".