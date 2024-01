Walkenhorst Motorsport participe également au GT Masters

Fin novembre, Walkenhorst Motorsport a créé un coup de tonnerre en annonçant que l'équipe de Melle, en Basse-Saxe, allait rejoindre Aston Martin. La collaboration prévoit que l'écurie Walkenhorst participe à plusieurs séries de courses nationales et internationales de haut niveau en tant que partenaire de course officiel d'Aston Martin Racing. L'équipe de Basse-Saxe bénéficie également d'un soutien important de la part d'Aston Martin.

Depuis de nombreuses années, la Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS constitue une part importante de la planification de la saison de Walkenhorst Motorsport. Pas moins de trois des nouvelles Aston Martin Vantage GT3 2024 seront au départ cette année. Tim Creswick, Mex Jansen et Ben Green prendront le départ pour l'équipe dans la Bronze Cup. En outre, une voiture de la classe Pro sera pilotée par un équipage de pilotes d'usine de la marque britannique, que l'équipe annoncera à une date ultérieure. L'équipe sera complétée par une troisième voiture qui prendra le départ de la Silver Cup.

"Sur notre voiture Silver Cup, nous avons jusqu'à présent deux pilotes très rapides", se réjouit Niclas Königbauer, Managing Director Walkenhorst Motorsport. "Pour la troisième place de pilote, nous avons actuellement quelques options et sommes ouverts aux candidats potentiels qui se recommandent de la voiture. Mais nous sommes certains que nous pourrons nous battre pour des résultats de haut niveau dans les trois catégories lors de la saison 2024 du GT World Challenge Europe !"

Pour la première fois, Walkenhorst Motorsport participera également à l'ADAC GT Masters. L'équipe prévoit actuellement d'engager deux Aston Martin Vantage GT3. Niclas Königbauer : "L'ADAC GT Masters a toujours été une série de courses très intéressante pour nous, à laquelle nous nous intéressons intensivement depuis longtemps déjà. Malheureusement, nous n'avions pas encore réussi à y lancer un programme, mais après les modifications apportées par l'ADAC à la série, l'intérêt des pilotes pour un programme dans la série a littéralement explosé. Nous aussi, nous ressentons une forte demande de la part des pilotes intéressés et nous sommes en train de composer notre meilleure équipe possible pour l'ADAC GT Masters".

Après une saison de transition difficile en 2023, l'ADAC a positionné la série de courses GT3 riche en traditions comme une plateforme de relève du DTM, ce qui a conduit à un grand intérêt de la part des jeunes pilotes. Avant Noël, les équipes avaient déjà inscrit plus de 25 bolides GT3 dans l'ADAC GT Masters. Le meilleur jeune talent dans le cadre de la promotion "Road to DTM" recevra une place de départ pour la saison DTM 2025. Afin de mettre davantage l'accent sur les jeunes pilotes talentueux et les gentlemen pilotes ambitieux, les pilotes classés Platinum ne sont plus autorisés à prendre le départ.

Malgré le programme étendu dans l'ADAC GT Masters et le GT World Challenge Europe, Walkenhorst Motorsport reste fidèle au sport d'endurance sur la boucle nord du Nürburgring, la patrie du sport automobile de l'équipe. L'équipe engagera jusqu'à trois Aston Martin Vantage GT3 dans les courses d'endurance sur le circuit mondialement connu de l'Eifel. La course de 24 heures en juin, avec les Crowdstrike 24 Hours of Spa, est le point culminant de la saison de l'équipe dirigée par Henry Walkenhorst, Jörg Breuer et Niclas Königbauer.

Une voiture avec des pilotes d'usine d'Aston Martin prendra également le départ sur la Nordschleife dans la catégorie Pro. Le programme GT3 sur la Nordschleife sera complété par l'engagement habituel de jeunes talents en devenir et de gentlemen drivers ambitieux dans les bolides GT3 de l'équipe. Walkenhorst Motorsport propose également des places de pilote pour les pilotes Permit avec la Hyundai i30N et les pilotes GT4 avec la BMW M4 GT4.

"Depuis des années, notre grand objectif est de remporter la victoire finale lors de la légendaire course des 24 heures du Nürburgring", conclut Königbauer. "Nous sommes persuadés qu'avec l'Aston Martin Vantage GT3 et notre grande expérience de la Nordschleife, nous avons le bon package pour cela ! Malheureusement, les événements actuels autour de l'endurance sur la Nordschleife compliquent la préparation de la saison, mais nous sommes confiants que la situation sera bientôt réglée".