Walkenhorst Motorsport gareggia anche nel GT Masters

Walkenhorst Motorsport ha fatto scalpore alla fine di novembre quando il team di Melle, in Bassa Sassonia, ha annunciato il suo passaggio ad Aston Martin. La collaborazione vedrà la squadra Walkenhorst competere come partner ufficiale di Aston Martin Racing in diverse serie nazionali e internazionali di alto livello. Il team della Bassa Sassonia riceverà inoltre un ampio supporto da Aston Martin.

La Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS è da molti anni una parte importante della pianificazione della stagione di Walkenhorst Motorsport. Quest'anno la squadra corse schiererà non meno di tre delle nuove Aston Martin Vantage GT3 2024. Tim Creswick, Mex Jansen e Ben Green gareggeranno per il team nella Bronze Cup. Inoltre, una vettura della classe Pro sarà guidata da una formazione di piloti ufficiali del marchio britannico, che la squadra annuncerà in seguito. La formazione nella serie SRO sarà completata da una terza vettura che gareggerà nella Silver Cup.

"Finora abbiamo due piloti molto veloci nella nostra vettura Silver Cup", afferma Niclas Königbauer, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport. "Al momento abbiamo alcune opzioni per il terzo pilota e siamo aperti a potenziali candidati che si propongano per la vettura. Ma siamo certi che nella stagione 2024 del GT World Challenge Europe saremo in grado di lottare per ottenere i migliori risultati in tutte e tre le classi!"

Walkenhorst Motorsport parteciperà per la prima volta anche all'ADAC GT Masters. Il team ha in programma di schierare due Aston Martin Vantage GT3. Niclas Königbauer: "L'ADAC GT Masters è sempre stata una serie di gare molto interessante per noi e ci siamo impegnati a lungo. Purtroppo non avevamo ancora un programma, ma dopo le modifiche apportate dall'ADAC alla serie, l'interesse dei piloti per un programma in questa serie è letteralmente esploso. Anche noi stiamo riscontrando una grande richiesta da parte dei piloti interessati e stiamo mettendo insieme la nostra migliore formazione possibile per l'ADAC GT Masters".

Dopo una difficile stagione di transizione nel 2023, l'ADAC ha posizionato la tradizionale serie di gare GT3 come piattaforma junior del DTM, il che ha portato a un grande interesse da parte dei giovani piloti. Prima di Natale, i team avevano già iscritto più di 25 vetture GT3 all'ADAC GT Masters. I migliori giovani talenti del programma di promozione "Road to DTM" riceveranno un posto di partenza nella stagione DTM 2025. Per concentrarsi maggiormente sui giovani piloti di talento e sui gentleman driver ambiziosi, i piloti con una classificazione Platinum non sono più ammessi alla competizione.

Nonostante l'estensione del programma nell'ADAC GT Masters e nel GT World Challenge Europe, Walkenhorst Motorsport rimarrà fedele alle gare di durata sulla Nürburgring-Nordschleife, la casa automobilistica del team. Il team schiererà fino a tre Aston Martin Vantage GT3 nelle gare di durata sul famoso circuito dell'Eifel. La gara di 24 ore di giugno, insieme alla Crowdstrike 24 Ore di Spa, è il momento clou della stagione per il team guidato da Henry Walkenhorst, Jörg Breuer e Niclas Königbauer.

Una vettura con piloti ufficiali Aston Martin gareggerà anche nella classe Pro sulla Nordschleife. Il programma GT3 sulla Nordschleife sarà completato dalla consueta presenza di giovani talenti emergenti e ambiziosi gentleman driver sulle vetture GT3 del team. Walkenhorst Motorsport offre anche posizioni di guida per i piloti in permesso sulla Hyundai i30N e per i piloti GT4 sulla BMW M4 GT4.

"Per anni il nostro grande obiettivo è stato quello di conquistare la vittoria assoluta nella leggendaria 24 ore del Nürburgring", conclude Königbauer. "Siamo certi che con l'Aston Martin Vantage GT3 e la nostra vasta esperienza sulla Nordschleife, abbiamo il pacchetto giusto per raggiungere questo obiettivo! Purtroppo, le attuali vicende legate alle gare di durata sulla Nordschleife stanno complicando i preparativi per la stagione, ma siamo fiduciosi che le cose si sistemeranno presto."