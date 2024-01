A Walkenhorst Motorsport também compete no GT Masters

Para além de colocar em campo três novos Aston Martin Vantage GT3, a Walkenhorst Motorsport está a planear inscrever dois dos carros do British GT no ADAC GT Masters. Os pilotos mostram grande interesse na equipa.

A Walkenhorst Motorsport causou sensação no final de novembro, quando a equipa de Melle, na Baixa Saxónia, anunciou a sua mudança para a Aston Martin. A colaboração fará com que a equipa de corrida Walkenhorst compita como parceiro oficial de corrida da Aston Martin Racing em várias séries de corrida nacionais e internacionais de primeira classe. A equipa da Baixa Saxónia irá também receber um apoio extensivo da Aston Martin.

A Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS tem sido uma parte importante do planeamento da temporada da Walkenhorst Motorsport há muitos anos. Este ano, a equipa de corrida irá colocar em campo nada menos do que três dos novos Aston Martin Vantage GT3s de 2024. Tim Creswick, Mex Jansen e Ben Green vão competir pela equipa na Taça de Bronze. Além disso, um carro na classe Pro será conduzido por uma formação de pilotos de trabalho da marca britânica, que a equipa anunciará numa data posterior. O alinhamento na série de corridas SRO será completado por um terceiro carro que irá competir na Taça de Prata.

"Até agora, temos dois pilotos muito rápidos no nosso carro da Taça de Prata", afirma Niclas Königbauer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport. "Atualmente, temos algumas opções para a posição de terceiro piloto e estamos abertos a potenciais candidatos que se recomendem para o carro. Mas estamos certos de que seremos capazes de lutar pelos melhores resultados nas três classes na época de 2024 do GT World Challenge Europe!"

A Walkenhorst Motorsport também vai competir no ADAC GT Masters pela primeira vez. A equipa está atualmente a planear colocar em campo dois Aston Martin Vantage GT3s. Niclas Königbauer: "O ADAC GT Masters sempre foi uma série de corridas muito interessante para nós e temos estado intensamente envolvidos com ela há muito tempo. Infelizmente, ainda não tivemos um programa, mas após os ajustes da ADAC à série, o interesse dos pilotos por um programa na série de corridas explodiu literalmente. Também estamos a sentir uma grande procura por parte dos pilotos interessados e estamos no processo de reunir o nosso melhor alinhamento possível para o ADAC GT Masters."

Após uma difícil época de transição em 2023, a ADAC posicionou a tradicional série de corridas GT3 como a plataforma júnior do DTM, o que levou a um grande interesse por parte dos jovens pilotos. Antes do Natal, as equipas já tinham registado mais de 25 carros GT3 no ADAC GT Masters. Os melhores jovens talentos do programa de promoção "Road to DTM" receberão um lugar de partida na época de 2025 do DTM. Para nos concentrarmos mais nos jovens pilotos talentosos e nos ambiciosos gentleman drivers, os pilotos com uma classificação de Platina já não são elegíveis para competir.

Apesar do programa alargado no ADAC GT Masters e no GT World Challenge Europe, a Walkenhorst Motorsport também se manterá fiel às corridas de resistência em Nürburgring-Nordschleife, a casa da equipa no desporto automóvel. A equipa irá colocar em campo até três Aston Martin Vantage GT3 nas corridas de resistência no mundialmente famoso circuito de Eifel. A corrida de 24 horas em junho, juntamente com as 24 Horas de Spa Crowdstrike, é o ponto alto da época para a equipa liderada por Henry Walkenhorst, Jörg Breuer e Niclas Königbauer.

Um carro com pilotos da Aston Martin também vai competir na classe Pro em Nordschleife. O programa de GT3 em Nordschleife será completado com a habitual participação de jovens talentos em ascensão e ambiciosos gentlemen drivers nos carros de GT3 da equipa. A Walkenhorst Motorsport também tem posições de piloto em oferta para pilotos de licença no Hyundai i30N e pilotos de GT4 no BMW M4 GT4.

"Durante anos, o nosso grande objetivo tem sido conquistar a vitória geral na lendária corrida de 24 horas em Nürburgring", conclui Königbauer. "Estamos confiantes de que, com o Aston Martin Vantage GT3 e a nossa vasta experiência em Nordschleife, temos o pacote certo para isso! Infelizmente, os actuais acontecimentos em torno das corridas de resistência em Nordschleife estão a complicar os preparativos para a época, mas estamos confiantes de que as coisas serão resolvidas em breve."