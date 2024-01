Haupt Racing Team confirma sus primeros pilotos de GT Masters

En la temporada 2023, el equipo Haupt Racing Team celebró un total de tres éxitos en el campeonato con sus jóvenes pilotos, tanto en el ADAC GT Masters como en el Fanatec GT World Challenge. HRT se mantendrá fiel a su prometedor concepto de promoción de jóvenes talentos este año. Con Finn Wiebelhaus, protegido del ADAC, el equipo ha fichado a otro prometedor talento para 2024. El piloto de 17 años de Hesse competirá por primera vez en un GT3 en las GT Winter Series. Tras una exitosa carrera en el karting, la temporada pasada compitió en el campeonato francés de Fórmula 4 como parte del ADAC Junior Team. En la exigente categoría júnior, terminó inmediatamente en la zona de puntos. Wiebelhaus se enfrenta ahora al reto de las carreras de GT3 y, tras las GT Winter Series, competirá en el ADAC GT Masters y en carreras de resistencia seleccionadas en Nürburgring-Nordschleife para el equipo Haupt Racing.

Al igual que Wiebelhaus, Kwanda Mokoena estará en acción para HRT. El joven sudafricano ganó la clasificación de resistencia del Campeonato Sudafricano de GT en 2022 y logró varios resultados entre los 10 primeros en el ADAC GT Masters el año pasado. En 2024, Kwanda Mokoena disputará la temporada completa del ADAC GT Masters con el equipo Haupt Racing y se ha marcado el objetivo de seguir desarrollándose y mejorar sus resultados de la temporada pasada. También participará en algunas carreras de las GT Winter Series como preparación para la nueva temporada.

Además de su participación con dos Mercedes-AMG GT3 en el DTM, el Haupt Racing Team se centra una vez más en el ADAC GT Masters como parte de los eventos de carreras ADAC con el fin de preparar a los jóvenes talentos para tareas más altas en el deporte GT3. Con su concepto Pro-Am, el ADAC GT Masters ofrece la plataforma ideal para ello.

La serie GT establecida tendrá una nueva estructura en la temporada 2024 que la hará aún más atractiva para los jóvenes pilotos. En el "Camino al DTM", el ADAC apoyará a los jóvenes talentos en el ADAC GT4 Germany y el ADAC GT Masters en su camino hacia la clase superior de las carreras GT3. El mejor joven del ADAC GT Masters de este año recibirá financiación del ADAC para ascender al DTM en 2025. HRT enviará a dos jóvenes promesas a la carrera como parte de este programa.

La escudería principal también tiene previsto competir en otras series de carreras de renombre internacional, como el Fanatec GT World Challenge. El programa completo para 2024 y los demás compañeros de equipo de Finn y Kwanda se anunciarán más adelante.

Finn Wiebelhaus, Haupt Racing Team: "El cambio a las carreras de GT es una oportunidad fantástica para acercarme un paso más a mi sueño de una carrera profesional en el automovilismo. Conduciré el mismo coche que en el DTM y me siento muy orgulloso de dar mis primeros pasos en GT3 con HRT. El equipo tiene una enorme experiencia y los éxitos hablan por sí solos. Todo el mundo está trabajando al más alto nivel, lo que me da mucha confianza para el reto que tengo por delante. Será una gran ventaja en mi desarrollo y me dará la oportunidad de familiarizarme rápidamente con el nuevo entorno."

Kwanda Mokoena, Haupt Racing Team: "Estoy muy contento de volver al ADAC GT Masters con HRT. En mi primera temporada, ya me sentí muy cómodo en esta exigente serie de carreras. Competir con el equipo campeón me da una motivación adicional. Espero seguir desarrollándome junto con el equipo y poder traducir lo que he aprendido en los resultados correspondientes."

Ulrich Fritz, Director General de Haupt Racing Team: "Tras los éxitos cosechados con nuestros jóvenes talentos el año pasado, nos gustaría mantener nuestra filosofía de promoción de jóvenes talentos. Con su nuevo concepto, el ADAC GT Masters en particular ofrece las mejores condiciones para que los jóvenes pilotos demuestren su valía en un entorno profesional y llamen la atención. Tenemos muchas ganas de trabajar con Finn y Kwanda. Nuestra tarea esta temporada será ayudarles a desarrollar su potencial en las carreras de GT3".