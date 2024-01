L'équipe Haupt Racing confirme ses premiers pilotes GT Masters

Au cours de la saison 2023, l'équipe Haupt Racing a fêté trois victoires en championnat, tant dans l'ADAC GT Masters que dans le Fanatec GT World Challenge, avec ses jeunes pilotes. Cette année encore, HRT reste fidèle à son concept prometteur de promotion des jeunes talents. Avec le pilote de promotion ADAC Finn Wiebelhaus, l'équipe a engagé un autre talent prometteur pour 2024. Dans la GT Winter Series, le jeune Hessois de 17 ans s'aligne pour la première fois dans une voiture de course GT3. Après une carrière réussie en karting, il a participé la saison dernière au championnat de France de Formule 4 en tant que membre de l'ADAC Junior Team. Dans cette série exigeante pour les jeunes pilotes, il a tout de suite marqué des points. Wiebelhaus relève désormais le défi du sport GT3 et, après les GT Winter Series, il prendra le départ des ADAC GT Masters ainsi que de certaines courses d'endurance sur la boucle nord du Nürburgring pour l'équipe Haupt Racing.

Tout comme Wiebelhaus, Kwanda Mokoena sera engagé par HRT. Le jeune Sud-Africain a remporté le classement d'endurance du championnat GT sud-africain en 2022 et a déjà obtenu plusieurs résultats dans le top 10 de l'ADAC GT Masters l'an dernier. En 2024, Kwanda Mokoena disputera toute la saison de l'ADAC GT Masters avec l'équipe Haupt Racing et s'est fixé pour objectif de continuer à se développer et de renouer avec ses performances de la saison précédente. En outre, il participera également à certaines courses des GT Winter Series pour se préparer à la nouvelle saison.

Outre son engagement avec deux Mercedes-AMG GT3 en DTM, l'équipe Haupt Racing mise à nouveau sur l'ADAC GT Masters dans le cadre des courses ADAC afin de préparer de jeunes talents à des tâches plus importantes dans le sport GT3. Pour cela, l'ADAC GT Masters offre la plateforme idéale avec son concept Pro-Am.

Pour la saison 2024, la série GT établie présente une nouvelle structure qui la rend encore plus attrayante pour les jeunes pilotes. Sur la "Road to DTM", l'ADAC soutient de manière ciblée les talents de l'ADAC GT4 Germany et de l'ADAC GT Masters sur leur chemin vers la catégorie reine du sport GT3. Le meilleur jeune de l'ADAC GT Masters de cette année recevra un soutien de la part de l'ADAC pour 2025 afin d'accéder au DTM. HRT envoie deux jeunes espoirs dans la course.

De plus, l'équipe Haupt Racing Team prévoit de participer à d'autres séries de course de renommée internationale comme le Fanatec GT World Challenge. Le programme complet pour 2024 ainsi que les autres coéquipiers de Finn et Kwanda seront annoncés ultérieurement.

Finn Wiebelhaus, Haupt Racing Team : "Le passage au sport GT est pour moi une chance fantastique de me rapprocher de mon rêve de faire une carrière professionnelle dans le sport automobile. Je vais conduire la même voiture qu'en DTM et je suis très fier de faire mes premiers pas en GT3 avec HRT. L'équipe dispose d'une énorme expérience et les succès parlent d'eux-mêmes. Tout le monde travaille au plus haut niveau, ce qui me donne beaucoup de confiance et d'assurance pour le défi qui m'attend. Ce sera un grand avantage dans mon développement et cela me donnera la possibilité de m'adapter rapidement à ce nouvel environnement".

Kwanda Mokoena, Haupt Racing Team : "Je suis très heureux de reprendre la compétition avec HRT dans l'ADAC GT Masters. Lors de ma première saison, je me suis déjà senti très à l'aise dans cette série de courses exigeante. Je suis maintenant motivé par l'équipe championne en titre. J'espère pouvoir continuer à progresser avec l'équipe et transformer ce que j'ai appris en résultats correspondants".

Ulrich Fritz, directeur général de l'équipe Haupt Racing : "Après les succès remportés l'an dernier avec nos jeunes talents, nous souhaitons maintenir notre philosophie de promotion des jeunes talents. Avec son nouveau concept, l'ADAC GT Masters offre justement les meilleures conditions pour que les jeunes pilotes fassent leurs preuves dans un environnement professionnel et se fassent remarquer. Nous sommes très heureux de travailler avec Finn et Kwanda. Cette saison, il sera de notre devoir de les aider à développer leur potentiel dans le sport GT3".