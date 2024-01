Il team Haupt Racing conferma i primi piloti del GT Masters

Nella stagione 2023, l'Haupt Racing Team ha festeggiato un totale di tre successi in campionato con i suoi giovani piloti sia nell'ADAC GT Masters che nel Fanatec GT World Challenge. L'HRT rimarrà fedele al suo promettente concetto di promozione dei giovani talenti anche quest'anno. Con il pupillo ADAC Finn Wiebelhaus, la squadra ha ingaggiato un altro promettente talento per il 2024. Il diciassettenne dell'Assia gareggerà per la prima volta con un'auto da corsa GT3 nella GT Winter Series. Dopo una carriera di successo nel karting, la scorsa stagione ha partecipato al campionato francese di Formula 4 come membro dell'ADAC Junior Team. In questa impegnativa serie giovanile è arrivato subito a punti. Wiebelhaus affronta ora la sfida delle gare GT3 e, dopo la GT Winter Series, parteciperà all'ADAC GT Masters e a gare di durata selezionate sulla Nürburgring-Nordschleife per l'Haupt Racing Team.

Come Wiebelhaus, anche Kwanda Mokoena sarà in azione per l'HRT. Il giovane sudafricano ha vinto la classifica endurance del South African GT Championship nel 2022 e ha ottenuto diversi risultati nella top 10 dell'ADAC GT Masters lo scorso anno. Nel 2024, Kwanda Mokoena disputerà l'intera stagione dell'ADAC GT Masters con l'Haupt Racing Team e si è posto l'obiettivo di crescere ulteriormente e di migliorare le sue prestazioni della scorsa stagione. Inoltre, parteciperà a gare selezionate della GT Winter Series in preparazione della nuova stagione.

Oltre all'impegno con due Mercedes-AMG GT3 nel DTM, l'Haupt Racing Team si concentra nuovamente sull'ADAC GT Masters nell'ambito degli eventi sportivi ADAC, al fine di preparare i giovani talenti a compiti più elevati nello sport GT3. Con il suo concetto di Pro-Am, l'ADAC GT Masters offre la piattaforma ideale per questo scopo.

Nella stagione 2024, l'affermata serie GT avrà una nuova struttura che la renderà ancora più interessante per i giovani piloti. Sulla "Road to DTM", l'ADAC sosterrà i giovani di talento nell'ADAC GT4 Germany e nell'ADAC GT Masters nel loro percorso verso la classe superiore delle gare GT3. Il miglior giovane dell'ADAC GT Masters di quest'anno riceverà un finanziamento dall'ADAC per la promozione al DTM nel 2025. L'HRT invierà in gara due giovani promesse nell'ambito di questo programma.

La squadra principale ha in programma anche la partecipazione ad altre serie di gare di fama internazionale, come il Fanatec GT World Challenge. Il programma completo per il 2024 e gli altri compagni di squadra di Finn e Kwanda saranno annunciati in seguito.

Finn Wiebelhaus, Haupt Racing Team: "Il passaggio alle corse GT è una fantastica opportunità per me di fare un passo avanti verso il mio sogno di una carriera professionale nel motorsport. Guiderò la stessa vettura del DTM e sono molto orgoglioso di muovere i primi passi nel GT3 con l'HRT. Il team ha un'enorme esperienza e i successi parlano da soli. Tutti lavorano al massimo livello e questo mi dà molta fiducia per la sfida che mi attende. Sarà un grande vantaggio per il mio sviluppo e mi darà l'opportunità di familiarizzare rapidamente con il nuovo ambiente".

Kwanda Mokoena, Haupt Racing Team: "Sono molto felice di tornare nell'ADAC GT Masters con l'HRT. Nella mia prima stagione mi sono già sentito a mio agio in questa impegnativa serie di gare. Gareggiare con la squadra vincitrice del campionato in carica mi dà ora una motivazione in più. Spero di crescere ulteriormente insieme alla squadra e di riuscire a tradurre ciò che ho imparato in risultati corrispondenti".

Ulrich Fritz, amministratore delegato dell'Haupt Racing Team: "Dopo i successi ottenuti l'anno scorso con i nostri giovani talenti, vogliamo continuare a seguire la nostra filosofia di promozione dei giovani talenti. Con il suo nuovo concetto, l'ADAC GT Masters offre in particolare le migliori condizioni per i giovani piloti che vogliono mettersi alla prova in un ambiente professionale e attirare l'attenzione su di sé. Non vediamo l'ora di lavorare con Finn e Kwanda. Il nostro compito in questa stagione sarà quello di aiutarli a realizzare il loro potenziale nelle gare GT3".