A Haupt Racing Team confirma os primeiros pilotos do GT Masters

Na época de 2023, a Haupt Racing Team celebrou um total de três sucessos no campeonato com os seus jovens pilotos, tanto no ADAC GT Masters como no Fanatec GT World Challenge. A HRT manter-se-á fiel ao seu promissor conceito de promoção de jovens talentos este ano. Com o protegido da ADAC, Finn Wiebelhaus, a equipa contratou outro talento promissor para 2024. O jovem de 17 anos de Hesse vai competir num carro de corrida GT3 pela primeira vez na GT Winter Series. Depois de uma carreira de sucesso no karting, competiu no Campeonato Francês de Fórmula 4, na época passada, como parte da ADAC Junior Team. Terminou imediatamente nos pontos na exigente série júnior. Wiebelhaus está agora a aceitar o desafio das corridas de GT3 e, depois das GT Winter Series, vai competir no ADAC GT Masters e em corridas de resistência seleccionadas em Nürburgring-Nordschleife, pela Haupt Racing Team.

Tal como Wiebelhaus, Kwanda Mokoena estará em ação pela HRT. O jovem sul-africano venceu a classificação de resistência do Campeonato de GT da África do Sul em 2022 e alcançou vários resultados entre os 10 primeiros no ADAC GT Masters no ano passado. Em 2024, Kwanda Mokoena disputará toda a temporada do ADAC GT Masters com a Haupt Racing Team e estabeleceu o objetivo de se desenvolver ainda mais e de melhorar as suas prestações da época passada. Também irá disputar corridas seleccionadas na GT Winter Series, em preparação para a nova época.

Para além do seu envolvimento com dois Mercedes-AMG GT3 no DTM, a Haupt Racing Team está mais uma vez focada no ADAC GT Masters como parte dos eventos de corrida ADAC, de forma a preparar jovens talentos para tarefas mais elevadas no desporto GT3. Com o seu conceito Pro-Am, o ADAC GT Masters oferece a plataforma ideal para isso.

A consagrada série GT terá uma nova estrutura na época de 2024 que a tornará ainda mais atractiva para os jovens pilotos. No 'Road to DTM', a ADAC apoiará jovens talentosos no ADAC GT4 Germany e no ADAC GT Masters no seu caminho para a classe de topo das corridas de GT3. O melhor jovem do ADAC GT Masters deste ano receberá financiamento do ADAC para ser promovido ao DTM em 2025. A HRT está a enviar dois jovens aspirantes para a corrida como parte deste programa.

A principal equipa de corridas também planeia competir noutras séries de corridas de renome internacional, como o Fanatec GT World Challenge. O programa completo para 2024 e os outros companheiros de equipa de Finn e Kwanda serão anunciados mais tarde.

Finn Wiebelhaus, da Haupt Racing Team: "A mudança para as corridas de GT é uma oportunidade fantástica para eu dar mais um passo em direção ao meu sonho de ter uma carreira profissional no desporto automóvel. Vou conduzir o mesmo carro que no DTM e sinto-me muito orgulhoso por dar os meus primeiros passos no GT3 com a HRT. A equipa tem uma enorme quantidade de experiência e os sucessos falam por si. Todos estão a trabalhar ao mais alto nível, o que me dá muita confiança para o desafio que tenho pela frente. Será uma grande vantagem no meu desenvolvimento e dar-me-á a oportunidade de me familiarizar rapidamente com o novo ambiente."

Kwanda Mokoena, Haupt Racing Team: "Estou muito feliz por voltar ao ADAC GT Masters com a HRT. Na minha primeira época, já me senti muito confortável nesta exigente série de corridas. Competir com a equipa vencedora do campeonato atual dá-me agora uma motivação adicional. Espero continuar a desenvolver-me em conjunto com a equipa e ser capaz de traduzir o que aprendi em resultados correspondentes."

Ulrich Fritz, Diretor Geral da Haupt Racing Team: "Depois do sucesso dos nossos jovens talentos no ano passado, gostaríamos de manter a nossa filosofia de promoção de jovens talentos. Com o seu novo conceito, o ADAC GT Masters, em particular, oferece as melhores condições para os jovens pilotos provarem o seu valor num ambiente profissional e chamarem a atenção para si próprios. Estamos muito ansiosos por trabalhar com o Finn e o Kwanda. A nossa tarefa nesta época será ajudá-los a concretizar o seu potencial nas corridas de GT3."