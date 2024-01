Paul Motorsport fait son retour dans l'ADAC GT Masters

Via les médias sociaux, Paul Motorsport a annoncé que l'équipe participerait cette année à l'ADAC GT Masters. Pour l'équipe saxonne, il s'agira d'un retour dans la série de courses, alors que l'année dernière, l'équipe Lamborghini n'avait fait qu'un départ invité dans l'ADAC GT Masters et dans la GT World Challenge Europe Sprint Cup.

En 2022, après le retrait de T3 Motorsport, l'écurie Lamborghini de Dresde a pris le départ de la deuxième moitié de la saison du traditionnel championnat GT3 de l'ADAC et a réussi à décrocher quatre podiums lors des week-ends de course restants avec Maximilian Paul et le pilote d'usine Marco Mapelli. En 2023, l'équipe a fait une apparition sur le circuit du Nürburgring avec Paul et le jeune Simon Connor Primm dans le cadre de la série de courses et a pu décrocher un nouveau podium.

L'identité de l'équipe de Tobias et Maximilian Paul sera annoncée ultérieurement. Cependant, Primm est considéré comme l'un des candidats les plus prometteurs pour un cockpit au sein de l'équipe Lamborghini après son départ en tant qu'invité en 2023 et sa victoire au classement junior de l'ADAC GT4 Germany.