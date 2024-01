A Paul Motorsport celebra o seu regresso ao ADAC GT Masters

A Paul Motorsport anunciou, através das redes sociais, que a equipa vai competir no ADAC GT Masters este ano. Será o regresso da equipa da Saxónia a esta série de corridas, depois de, no ano passado, a equipa Lamborghini ter feito apenas uma participação no ADAC GT Masters e na GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Após a retirada da T3 Motorsport, a equipa de corridas Lamborghini de Dresden disputou a segunda metade do campeonato ADAC GT3 em 2022 e garantiu quatro lugares no pódio nos restantes fins-de-semana de corrida com Maximilian Paul e o piloto de fábrica Marco Mapelli. Em 2023, a equipa fez uma estreia como convidada em Nürburgring na série de corridas com Paul e o jovem Simon Connor Primm e alcançou outro resultado no pódio.

O nome da equipa de Tobias e Maximilian Paul será anunciado mais tarde. No entanto, depois do seu início como convidado em 2023 e de vencer a classificação Júnior no ADAC GT4 Alemanha, Primm é considerado um dos candidatos mais promissores para um cockpit na equipa Lamborghini.