Adrien de Leener met fin à sa carrière dans le sport automobile

Depuis de nombreuses années, le Belge Adrien de Leener est un acteur incontournable du sport GT international. Mais maintenant, c'est fini, car à l'âge de 34 ans, il raccroche son casque et met un terme à sa carrière.

Pour le public allemand, de Leener est surtout connu pour son passage dans l'ADAC GT Masers. Entre 2017 et 2019, il a participé à la série de courses pour le KÜS Team Bernhard. En 2022, il a également pris le départ avec Dinamic Motorsport sur le DEKRA Lausitzring.

Sa saison la plus réussie dans l'ADAC GT Masters a eu lieu en 2018, lorsqu'il s'est classé 23e au classement général avec Klaus Bachler.

Adrien de Leener a également souvent été vu sur les courses d'endurance de la Nordschleife. En 2019, il a ainsi formé l'équipe IronForce avec Jan-Erik Slooten, Lucas Luhr et Steve Jans lors de la course des 24 heures. Depuis 2021, il a participé à cette course traditionnelle pour Dinamic Motorsport et Dinamic GT.

Pour Dinamic Motorsport (Dinamic GT à partir de 2023), de Leener a également participé au GT World Challenge Europe. Depuis 2020, il a participé chaque année à cette série de courses SRO de haut niveau pour l'équipe italienne Porsche. Auparavant, il avait également pris le départ du championnat en 2016 et 2018 pour l'équipe belge à succès WRT.

En 2019 et 2020, il a également acquis de l'expérience au volant de la Porsche 911 RSR pour Proton Competition, en prenant le départ pour l'équipe en FIA WEC et en ELMS.