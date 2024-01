Adrien de Leener termina la sua carriera nel motorsport

Il belga Adrien de Leener è stato per molti anni parte integrante delle corse GT internazionali. Ma ora, all'età di 34 anni, appende il casco al chiodo e conclude la sua carriera.

Il pubblico tedesco conosce de Leener soprattutto per i suoi trascorsi nell'ADAC GT Masters. Tra il 2017 e il 2019 ha partecipato alla serie di gare per il KÜS Team Bernhard. Ha anche fatto un'apparizione con Dinamic Motorsport al DEKRA Lausitzring nel 2022.

La sua stagione di maggior successo nell'ADAC GT Masters è stata quella del 2018, quando si è classificato 23° assoluto con Klaus Bachler.

Adrien de Leener è stato spesso presente anche alle gare di durata sulla Nordschleife. Nel 2019 ha formato la formazione del team IronForce per la 24 ore con Jan-Erik Slooten, Lucas Luhr e Steve Jans. Dal 2021 ha partecipato alla gara tradizionale per Dinamic Motorsport e Dinamic GT.

De Leener ha partecipato anche al GT World Challenge Europe per Dinamic Motorsport (Dinamic GT dal 2023). Dal 2020 gareggia annualmente per il team italiano Porsche nella serie di gare SRO di alto livello. In precedenza, ha partecipato al campionato per il team belga WRT nel 2016 e nel 2018.

Nel 2019 e nel 2020, ha anche acquisito esperienza con la Porsche 911 RSR per Proton Competition quando ha corso per il team nel FIA WEC e nell'ELMS.