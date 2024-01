Adrien de Leener termina a sua carreira no desporto automóvel



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

ADAC

Adrien de Leener está a pendurar o capacete aos 34 anos de idade. O belga esteve ativo com carros Porsche no ADAC GT Masters, no GT World Challenge Europe e no Nordschleife.

