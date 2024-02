Team Joos by Twin Busch avec préparation de la course

L'équipe Joos by Twin Busch entame sa préparation à l'ADAC GT Masters dans les GT Winter Series. Johannes Kapfinger est d'abord absent en raison d'une blessure et débutera la préparation plus tard.

Depuis de nombreuses années, l'équipe Joos by Twin Busch enrichit le champ des GT Winter Series. Lors du quatrième week-end de course de la saison 2024 à Valence, la célèbre écurie Porsche sera au départ pour la première fois de la saison en cours. L'équipe de Vöhringen, en Souabe, prendra le départ avec une Porsche 911 GT3 R de la génération 992, avec laquelle l'équipe a manqué de peu de remporter le titre de l'ADAC GT Masters en 2023.

La voiture sera pilotée par Michael Joos et le jeune talent Michael Kapfinger sur le circuit mondialement connu pour la finale annuelle de la saison de MotoGP. L'équipe prendra un autre départ lors de la finale de la saison à Barcelone, où Johannes Kapfinger remplacera Joos. Le deuxième des jumeaux Kapfinger ne pourra pas encore prendre le départ à Valence en raison d'une blessure. L'écurie poursuivra ensuite sa préparation pour la saison ADAC GT Masters à partir du mois d'avril en Allemagne.

Avec son frère jumeau Johannes - qui a remporté le titre durant l'hiver 2022/2023 - Michael est la révélation de la dernière saison des GT Winter Series. Après avoir participé avec succès à la série de courses de GEDLICH Racing, les deux Capverdiens ont couru avec succès dans la Porsche Sports Cup Suisse, où ils ont également participé pour la première fois à une course dans la Porsche 911 GT3 R de l'équipe Joos by Twin Busch. Lors de leur engagement à Misano, les Kapfinger ont su convaincre à tel point qu'ils prendront cette année le départ de l'ADAC GT Masters pour l'écurie Joos.

Pour en savoir plus sur l'engagement de l'équipe Joos dans l'ADAC GT Masters, cliquez ici.

Michael Joos, qui dirige l'écurie avec son père Hans : "Je suis heureux de participer avec Michi aux GT Winter Series à Valence. Ce sera le début d'une année de course passionnante pour nous. Pour Michi, les kilomètres de course au volant de la 911 GT3 R sont extrêmement importants avant ses débuts dans l'ADAC GT Masters et ils lui seront très utiles".

Michael Kapfinger : "En principe, nous profitons des GT Winter Series pour nous préparer à l'ADAC GT Masters, car nous ne connaissons pas vraiment la voiture et cela nous permet aussi de rencontrer l'équipe. De plus, nous allons faire de nombreux tests afin de mieux connaître la voiture. À Valence et à Barcelone, nous essaierons de terminer en tête. Finn Wiebelhaus et Schnitzelalm Racing ont déjà participé cette année aux GT Winter Series et prendront également le départ de l'ADAC GT Masters cette année - cela nous permet de nous situer approximativement".