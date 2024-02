Il Team Joos di Twin Busch per la preparazione alla gara

Il Team Joos by Twin Busch inizia la preparazione all'ADAC GT Masters nella GT Winter Series. Johannes Kapfinger è inizialmente fuori per infortunio e inizierà la sua preparazione più tardi.

Il Team Joos by Twin Busch ha arricchito il campo della GT Winter Series per molti anni. In occasione del quarto weekend di gara della stagione 2024 a Valencia, l'affermato team Porsche gareggerà per la prima volta in questa stagione. Il team della città sveva di Vöhringen schiererà una Porsche 911 GT3 R della generazione 992, con la quale ha mancato di poco la vittoria del titolo ADAC GT Masters nel 2023.

L'auto sarà guidata da Michael Joos e dal giovane talento Michael Kapfinger sul circuito, famoso in tutto il mondo grazie all'annuale finale della stagione di MotoGP. Il team farà un'altra partenza nel finale di stagione a Barcellona, quando Johannes Kapfinger sarà sulla griglia di partenza al posto di Joos. Il secondo dei gemelli Kapfinger non potrà gareggiare a Valencia a causa di un infortunio. La squadra proseguirà quindi i preparativi per la stagione dell'ADAC GT Masters in Germania a partire da aprile.

Insieme al fratello gemello Johannes - che ha vinto il titolo nell'inverno 2022/2023 - Michael è la scoperta dell'ultima stagione della GT Winter Series. Dopo aver partecipato con successo alla serie GEDLICH Racing, i due Kapfinger hanno gareggiato con successo nella Porsche Sports Cup Suisse, dove hanno disputato anche la loro prima gara con la Porsche 911 GT3 R del Team Joos by Twin Busch. I Kapfinger sono stati così convincenti a Misano che quest'anno parteciperanno all'ADAC GT Masters per il team Joos.

Per saperne di più sull'impegno del team Joos nell'ADAC GT Masters, cliccate qui.

Michael Joos, che gestisce la squadra corse insieme al padre Hans: "Sono felice di partecipare con Michi alla GT Winter Series di Valencia. Sarà l'inizio di un anno di gare entusiasmante per noi. I chilometri di gara con la 911 GT3 R sono estremamente importanti per Michi in vista del suo debutto nell'ADAC GT Masters e gli saranno molto utili".

Michael Kapfinger: "Fondamentalmente, useremo la GT Winter Series per prepararci all'ADAC GT Masters, dato che non conosciamo bene la vettura e quindi ci riuniremo anche con il team. Faremo anche molti test per conoscere meglio la vettura. A Valencia e Barcellona cercheremo di arrivare davanti. Finn Wiebelhaus e Schnitzelalm Racing hanno già corso quest'anno nella GT Winter Series e parteciperanno anche all'ADAC GT Masters: questo ci dà un'idea della nostra posizione".