Team Joos by Twin Busch com preparação para a corrida

A Team Joos by Twin Busch enriqueceu o campo da GT Winter Series durante muitos anos. No quarto fim de semana de corrida da época de 2024 em Valência, a bem sucedida equipa de corridas da Porsche irá competir pela primeira vez esta época. A equipa da cidade suábia de Vöhringen irá colocar em campo um Porsche 911 GT3 R da geração 992, com o qual a equipa perdeu por pouco o título do ADAC GT Masters em 2023.

O carro será conduzido por Michael Joos e pelo jovem talentoso Michael Kapfinger no circuito - que é mundialmente famoso graças ao final anual da temporada de MotoGP. A equipa fará outra estreia no final da época em Barcelona, quando Johannes Kapfinger estiver na grelha em vez de Joos. O segundo dos gémeos Kapfinger não poderá competir em Valência devido a uma lesão. A equipa de corrida irá então continuar os seus preparativos para a temporada do ADAC GT Masters na Alemanha, a partir de abril.

Juntamente com o seu irmão gémeo Johannes - que ganhou o título no inverno de 2022/2023 - Michael é a descoberta da última temporada da GT Winter Series. Após a sua participação bem sucedida na série GEDLICH Racing, os dois Kapfingers competiram com sucesso na Porsche Sports Cup Suisse, onde também disputaram a sua primeira corrida no Porsche 911 GT3 R da Team Joos by Twin Busch. Os Kapfingers foram tão convincentes em Misano que vão competir no ADAC GT Masters pela equipa Joos este ano.

Michael Joos, que dirige a equipa de corrida juntamente com o seu pai Hans: "Estou encantado por ir competir com a Michi na GT Winter Series em Valência. Será o início de um ano de corridas emocionante para nós. Os quilómetros de corrida no 911 GT3 R são extremamente importantes para o Michi antes da sua estreia no ADAC GT Masters e serão muito úteis para ele."

Michael Kapfinger: "Basicamente, estamos a usar a GT Winter Series para nos prepararmos para o ADAC GT Masters, uma vez que não conhecemos bem o carro e, por isso, também nos vamos reunir com a equipa. Também vamos testar bastante para podermos conhecer melhor o carro. Em Valência e Barcelona vamos tentar terminar na frente. Finn Wiebelhaus e a Schnitzelalm Racing já correram na GT Winter Series este ano e também vão competir no ADAC GT Masters este ano - isso dá-nos uma ideia de onde estamos."