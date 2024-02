Simon Connor Primm pour Paul Motorsport dans le GT Masters

Simon Connor Primm prendra le départ de l'ADAC GT Masters en 2024. Via Linkedin, le champion junior de l'ADAC GT4 Germany a annoncé qu'il participerait cette année à la série GT3 de longue date de l'ADAC pour Paul Motorsport. Dans l'équipe de Tobias et Maximilian Paul, il pilotera une Lamborghini Hurácan GT3.

L'année dernière, il a participé avec l'équipe à l'ADAC GT Masters et à la GT World Challenge Europe Sprint Cup. Lors de leur participation à l'ADAC GT Masters sur le Nürburgring, Primm et Maximilian Paul se sont classés troisième et septième.

En 2022, l'écurie Lamborghini de Dresde a pris le départ de la deuxième moitié de la saison du championnat GT3 de l'ADAC après le retrait de T3 Motorsport et a réussi à décrocher quatre podiums lors des week-ends de course restants. En 2023, l'équipe de Maximilian Paul et Simon Connor Primm a pris un départ en tant qu'invités sur le Nürburgring dans le cadre de la série de courses et a pu obtenir le résultat de podium évoqué plus haut.

"Après des participations réussies l'année dernière aux côtés de Maximilian Paul et Paul Motorsport à l'ADAC GT Masters dans le cadre de l'ADAC Truck Grand Prix sur le Nürburgring et du GT World Challenge Europe sur le Hockenheimring, je me réjouis de la saison à venir. L'ADAC GT Masters m'offre une transition idéale vers la catégorie GT3, avec des circuits passionnants en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. Je me réjouis de cette collaboration, des tests à venir et des débuts fin avril à Oschersleben", a déclaré Primm sur le réseau social.

Le deuxième pilote de Paul Motorsport sera confirmé dans les semaines à venir.