Simon Connor Primm per Paul Motorsport nel GT Masters

Simon Connor Primm parteciperà all'ADAC GT Masters nel 2024. Il campione junior dell'ADAC GT4 Germany ha annunciato via Linkedin che quest'anno gareggerà per Paul Motorsport nella storica serie GT3 dell'ADAC. Guiderà una Lamborghini Hurácan GT3 per il team di Tobias e Maximilian Paul.

L'anno scorso ha partecipato come ospite all'ADAC GT Masters e alla GT World Challenge Europe Sprint Cup. Primm si è classificato terzo e settimo con Maximilian Paul nell'ADAC GT Masters al Nürburgring.

La squadra Lamborghini di Dresda ha partecipato alla seconda parte del campionato ADAC GT3 nel 2022, dopo il ritiro di T3 Motorsport, ottenendo quattro podi nei restanti weekend di gara. Nel 2023, il team è partito come ospite al Nürburgring con Maximilian Paul e Simon Connor Primm e ha ottenuto il risultato del podio di cui sopra.

"Dopo il successo della partenza come ospite lo scorso anno al fianco di Maximilian Paul e Paul Motorsport nell'ADAC GT Masters nell'ambito dell'ADAC Truck Grand Prix al Nürburgring e del GT World Challenge Europe all'Hockenheimring, non vedo l'ora di affrontare la prossima stagione. L'ADAC GT Masters mi offre il passaggio ideale alla classe GT3, con tracciati emozionanti in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. Non vedo l'ora di collaborare, di partecipare ai prossimi test e di debuttare a fine aprile a Oschersleben", ha dichiarato Primm sul social network.

Il secondo pilota di Paul Motorsport sarà confermato nelle prossime settimane.