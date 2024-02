Simon Connor Primm para a Paul Motorsport no GT Masters

Simon Connor Primm vai competir no ADAC GT Masters em 2024. O campeão júnior do ADAC GT4 Alemanha anunciou, através do Linkedin, que vai competir este ano pela Paul Motorsport na série GT3 de longa data do ADAC. Ele vai conduzir um Lamborghini Hurácan GT3 para a equipa de Tobias e Maximilian Paul.

No ano passado, fez uma partida como convidado para a equipa no ADAC GT Masters e uma na GT World Challenge Europe Sprint Cup. Primm terminou em terceiro e sétimo lugar com Maximilian Paul no ADAC GT Masters em Nürburgring.

A equipa de corridas Lamborghini de Dresden competiu na segunda metade do Campeonato ADAC GT3 em 2022, depois de a T3 Motorsport se ter retirado, e garantiu quatro lugares no pódio nos restantes fins-de-semana de corrida. Em 2023, a equipa fez uma estreia como convidada em Nürburgring na série de corridas com Maximilian Paul e Simon Connor Primm e alcançou o resultado no pódio mencionado acima.

"Depois do sucesso das participações como convidado no ano passado, ao lado de Maximilian Paul e da Paul Motorsport no ADAC GT Masters, como parte do ADAC Truck Grand Prix em Nürburgring e do GT World Challenge Europe em Hockenheimring, estou agora ansioso pela próxima época. O ADAC GT Masters oferece-me a transição ideal para a classe GT3, com pistas excitantes na Alemanha, Holanda, Bélgica e Áustria. Estou ansioso pela colaboração, pelos próximos testes e pela estreia no final de abril em Oschersleben," disse Primm na rede social.

O segundo piloto da Paul Motorsport será confirmado nas próximas semanas.