Le champion GT4 Michael Schrey invité à participer au GT Masters

Michael Schrey, originaire de Wallenhorst, est l'un des pilotes GT4 les plus performants de ces dernières années. En 2021, le vétéran s'est imposé avec Gabriele Piana dans une BMW M4 GT4 de Hofor Racing by Bonk Motorsport dans l'ADAC GT4 Germany. En 2023, le duo a triomphé dans une nouvelle M4 de l'équipe germano-suisse dans la très prestigieuse GT4 European Series.

En 2024, Schrey revient dans le sport allemand. Avec son partenaire et son équipe de longue date, il reviendra dans l'ADAC GT4 Germany.

Une autre raison de son retour au sport allemand est l'ADAC GT Masters : la série GT3 traditionnelle de l'ADAC, qui entame sa 18e saison en 2024, est une option pour Schrey en 2025. Pour cette raison, Michael Schrey prévoit de prendre le départ en tant qu'invité dans la deuxième moitié de la saison.

"L'ADAC GT Masters est une plateforme très intéressante et pour nous une option possible pour la saison 2025. Ce qui est sûr, c'est que nous allons regarder la série de plus près en prenant le départ en deuxième partie de saison et je me réjouis déjà énormément de cette participation en GT3. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'ADAC GT4 Germany, qui débute du 26 au 28 avril à Oschersleben", explique l'as du GT4.

Le nom de l'équipe et de la voiture qui participeront à l'ADAC GT Masters, ainsi que le circuit sur lequel elles se dérouleront, seront communiqués ultérieurement.