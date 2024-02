Il campione GT4 Michael Schrey con la partenza come ospite del GT Masters

Il campione dell'ADAC GT4 Germany del 2021 e il campione della GT4 European Series dello scorso anno, Michael Schrey, ha messo gli occhi sull'ADAC GT Masters del 2025. Per questo motivo, quest'anno partirà come ospite.

Michael Schrey di Wallenhorst è uno dei piloti GT4 di maggior successo degli ultimi anni. Nel 2021, l'esperto pilota ha vinto l'ADAC GT4 Germany insieme a Gabriele Piana su una BMW M4 GT4 di Hofor Racing by Bonk Motorsport. Nel 2023, il duo ha trionfato con una nuova M4 del team svizzero-tedesco nella serie europea GT4 di alto livello.

Schrey tornerà allo sport tedesco nel 2024. Tornerà nell'ADAC GT4 Germany con il suo partner e team di lunga data.

Un altro motivo per il suo ritorno allo sport tedesco è l'ADAC GT Masters: la storica serie GT3 dell'ADAC, che entrerà nella sua 18a stagione nel 2024, è un'opzione per Schrey per il 2025. Per questo motivo, Michael Schrey sta pianificando una partecipazione nella seconda metà della stagione.

"L'ADAC GT Masters è una piattaforma molto interessante e anche una possibile opzione per noi nella stagione 2025. Una cosa è certa in ogni caso: daremo un'occhiata più da vicino alla serie durante un'apparizione come ospite nella seconda metà della stagione e sono già molto impaziente di partecipare a questa uscita in GT3. Prima di tutto, però, ci concentreremo sull'ADAC GT4 Germany, che inizierà a Oschersleben dal 26 al 28 aprile", spiega l'asso della GT4.

Verrà annunciato in seguito con quale squadra e con quale vettura avverrà la partenza dell'ospite nell'ADAC GT Masters e su quale pista.