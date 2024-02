Michael Schrey, campeão de GT4, com partida como convidado do GT Masters

O campeão de 2021 do ADAC GT4 Germany e campeão do ano passado do GT4 European Series, Michael Schrey, está de olho no ADAC GT Masters para 2025. Por esta razão, está a fazer uma estreia como convidado este ano.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Michael Schrey, de Wallenhorst, é um dos pilotos de GT4 mais bem sucedidos dos últimos anos. Em 2021, o experiente piloto venceu o ADAC GT4 Germany juntamente com Gabriele Piana num BMW M4 GT4 da Hofor Racing by Bonk Motorsport. Em 2023, a dupla triunfou num novo M4 da equipa suíço-alemã na Série Europeia GT4 de alto calibre.

Schrey regressará ao desporto alemão em 2024. Regressará ao ADAC GT4 Alemanha com o seu parceiro e equipa de longa data.

Outra razão para o seu regresso ao desporto alemão é o ADAC GT Masters: a consagrada série GT3 do ADAC, que entra na sua 18ª temporada em 2024, é uma opção para Schrey para 2025. Por esta razão, Michael Schrey está a planear uma participação na segunda metade da temporada.

"O ADAC GT Masters é uma plataforma muito interessante e também uma possível opção para nós na época de 2025. Uma coisa é certa em qualquer caso: vamos olhar mais de perto para a série durante uma participação como convidado na segunda metade da época e já estou muito ansioso por esta saída de GT3. No entanto, antes de mais, a nossa concentração total está no ADAC GT4 Alemanha, que começa em Oschersleben, de 26 a 28 de abril", explica o ás do GT4.

Será anunciado mais tarde com que equipa e com que carro será feita a partida dos convidados no ADAC GT Masters e em que pista.