Paul Motorsport renforce son engagement dans l'ADAC GT Masters

Après deux années passées en Porsche Carrera Cup Deutschland, Jonas Greif passe à l'ADAC GT Masters. Greif prendra le départ pour Paul Motorsport.

Dans la série GT3 traditionnelle de l'ADAC, qui en est cette année à sa 18e saison, il sera le coéquipier de Simon Connor Primm. Le champion junior de l'ADAC GT4 Germany a déjà été confirmé par l'équipe Lamborghini il y a une semaine - vous en saurez plus ici.

On ne sait toutefois pas encore si les deux pilotes partageront la même voiture, car l'écurie a annoncé dans la foulée qu'elle engagerait une deuxième voiture. Il n'est pas encore confirmé qu'il s'agira également d'une Lamborghini.

Avec Jonas Greif, originaire de Coswig, l'écurie de Dresde soutient un autre pilote saxon.

"Nous sommes heureux de pouvoir soutenir un autre pilote local avec Jonas et de lui offrir les meilleures conditions pour se développer sportivement et s'établir dans l'ADAC GT Masters", explique l'écurie.

En 2022, l'écurie Lamborghini de Tobias Paul et du vainqueur de course DTM Maximilian Paul a pris le départ de la deuxième moitié de la saison du championnat GT3 de l'ADAC après le retrait de T3 Motorsport et a réussi à décrocher quatre podiums lors des week-ends de course restants. En 2023, l'équipe composée de Maximilian Paul et de Simon Connor Primm s'est invitée sur le circuit du Nürburgring dans le cadre de la série de courses et a réussi à décrocher le podium évoqué plus haut.