A Paul Motorsport aumenta o seu empenhamento no ADAC GT Masters

Após dois anos na Porsche Carrera Cup Alemanha, Jonas Greif está a subir para o ADAC GT Masters. Greif vai competir pela Paul Motorsport.

Será companheiro de equipa de Simon Connor Primm na tradicional série GT3 da ADAC, que entra este ano na sua 18ª temporada. O campeão júnior do ADAC GT4 Alemanha foi confirmado pela equipa Lamborghini há uma semana - saiba mais aqui.

No entanto, ainda não é claro se os dois pilotos vão partilhar um carro, uma vez que a equipa de corrida anunciou na mesma altura que iria colocar em campo um segundo carro. Se este também será um Lamborghini ainda não foi confirmado.

Com Jonas Greif, da Coswig, a equipa de corridas de Dresden apoia outro piloto saxão.

"Estamos muito satisfeitos por podermos apoiar outro piloto local, Jonas, e oferecer-lhe as melhores condições para desenvolver as suas capacidades desportivas e estabelecer-se no ADAC GT Masters", disse a equipa de corridas.

A equipa de corrida Lamborghini de Tobias Paul e do vencedor da corrida do DTM Maximilian Paul competiu na segunda metade do Campeonato ADAC GT3 em 2022, depois de a T3 Motorsport se ter retirado da série, e garantiu quatro lugares no pódio nos restantes fins-de-semana de corrida. Em 2023, a equipa com Maximilian Paul e Simon Connor Primm estreou-se como convidada na série de corridas em Nürburgring e alcançou o resultado no pódio acima mencionado.