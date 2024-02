Walkenhorst Motorsport confirme sa sélection pour le GT Masters

Première pour Walkenhorst Motorsport pour la saison 2024 : l'écurie de Melle prendra pour la première fois le départ de l'ADAC GT Masters. La série de courses GT3 de longue date de l'ADAC, qui entame cette année sa 18e saison, sera cette année davantage développée en tant que série de jeunes talents du DTM. Avec la promotion Road to DTM, l'ADAC souhaite aider les jeunes pilotes talentueux de la plate-forme DTM à faire leur entrée dans la série de courses la plus connue d'Allemagne. Le meilleur jeune avec une classification de pilote Argent de moins de 25 ans, issu de la Silver ou de la Pro-Am Cup de l'ADAC GT Masters, recevra une promotion pour le DTM 2025 sous la forme de frais d'inscription pour l'inscription.

"Tous ceux qui connaissent Walkenhorst Motorsport savent que pour nous, la promotion des jeunes talents est un sujet important", a déclaré Jörg Breuer, Managing Director de Walkenhorst Motorsport. "Nous soutenons donc pleinement l'ADAC dans ses projets de faire de l'ADAC GT Masters une série de courses pour les jeunes et le nombre d'inscriptions leur donne raison. Nous l'avons nous-mêmes constaté avec la demande extrêmement élevée de pilotes chez nous à la suite d'un programme dans la série de courses. Chez nous, trois pilotes très talentueux de l'ADAC GT4 Germany vont également passer à l'ADAC GT Masters, ce qui nous rend fiers".

Le Berlinois Mike David Ortmann, âgé de 24 ans, qui a été champion de l'ADAC GT4 Germany ces deux dernières années, fera son retour dans l'ADAC GT Masters pour Walkenhorst Motorsport. Ortmann a par ailleurs remporté l'an dernier l'Aston Martin Racing Driver Academy et bénéficie donc cette année du soutien de la marque britannique. Ortmann partagera la voiture de la Silver Cup avec le Rhénan Denis Bulatov, qui a lui aussi déjà acquis beaucoup d'expérience en ADAC GT4 Germany sur la plateforme DTM. Bulatov a déjà pu acquérir de l'expérience en GT3 dans le Fanatec GT World Challenge Europe pwrd. by aws, où il a pris le départ sur des voitures de différentes marques. De plus, Bulatov a été sacré champion GT4 en 2021 dans la GTC Race. Avec Ortmann et Bulatov, ce sont en outre les pilotes qui ont terminé premier et deuxième du championnat ADAC GT4 Germany l'année précédente qui prendront le départ pour l'équipe Aston Martin dans l'ADAC GT Masters !

Pour la voiture portant le numéro de course #34, Walkenhorst Motorsport a conclu une coopération avec le groupe BCMC, qui gère lui-même une équipe GT4 couronnée de succès. Les deux pilotes deviennent membres de la BCMC Academy, qui soutient également des pilotes talentueux dans le sport automobile.

"Fêter mon retour avec Walkenhorst Motorsport et Denis dans l'ADAC GT Masters est plus qu'un rêve. Je me sens prêt comme jamais à relever ce nouveau défi", se réjouit Mike David Ortmann, vainqueur de l'Aston Martin Racing Driver Academy. "Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe Walkenhorst Motorsport, Aston Martin Racing et mes sponsors qui ont rendu ce programme possible !"

Denis Bulatov, double vainqueur de l'ADAC GT4 Germany, se réjouit beaucoup de la collaboration avec Walkenhorst Motorsport : "J'attends avec impatience la saison à venir et je suis extrêmement motivé ! J'ai hâte que la saison commence et de travailler avec l'équipe et sur la nouvelle Aston Martin Vantage GT3".

La deuxième Aston Martin Vantage GT3 flambant neuve de Walkenhorst Motorsport sera également au départ de la Silver Cup. L'Américain Chandler Hull prendra place au volant de la voiture. Hull fait déjà partie intégrante de l'équipe depuis 2021 et a remporté l'année dernière avec l'écurie le titre dans la catégorie GT des Asian Le Mans Series, raison pour laquelle il a participé avec l'équipe à la légendaire course des 24 heures du Mans en juin. Chandler Hull a par ailleurs déjà couru sur la boucle nord du Nürburgring et dans le DTM Trophy pour l'équipe de Basse-Saxe. Il partagera le véhicule avec Nico Hantke, qui fêtera son 20e anniversaire avant le début de la saison à Oschersleben. L'année dernière, Hantke a participé à l'ADAC GT4 Germany avec Walkenhorst Motorsport et s'est classé cinquième au classement général. Il a même décroché la deuxième place au classement junior. Avec WMS, Hantke parvient désormais à accéder à l'ADAC GT Masters !

"Je suis très heureux de poursuivre ma collaboration avec Walkenhorst Motorsport cette saison, après avoir remporté le championnat Asian Le Mans Series et pris le départ du Mans pour la première fois. L'ADAC GT Masters sera une nouvelle série pour moi, tout comme le changement de constructeur pour Aston Martin. Mais je suis persuadé que Walkenhorst nous fournira, à Nico et à moi, une voiture puissante avec laquelle nous serons compétitifs", a déclaré l'Américain Chandler Hull.

"Je me réjouis de ce nouveau défi dans l'ADAC GT Masters et j'ai hâte de commencer la saison avec Walkenhorst Motorsport", a déclaré le jeune Nico Hantke.

Niclas Königbauer, Managing Director chez Walkenhorst Motorsport : "Après une année de transition difficile en 2023, l'ADAC a pris les bonnes décisions et a fait de l'ADAC GT Masters une série de courses très intéressante pour les talents du sport GT. Nous sommes très satisfaits de notre liste de pilotes pour notre première saison ADAC GT Masters. Notre équipe compte quelques-uns des meilleurs pilotes GT4 de ces dernières années, ainsi que notre pilote de longue date Chandler Hull, avec lequel nous avons été sacrés champions de l'Asian Le Mans Series l'année dernière. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais notre objectif est clairement de rouler avec les deux voitures en tête du peloton !"