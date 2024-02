Walkenhorst Motorsport conferma la formazione di GT Masters

Prima assoluta per Walkenhorst Motorsport nella stagione 2024: la squadra corse di Melle parteciperà per la prima volta all'ADAC GT Masters. La storica serie di gare ADAC GT3, che quest'anno entra nella sua 18a stagione, si sta sviluppando sempre più come serie junior del DTM. Con il programma di supporto Road to DTM, l'ADAC vuole aiutare i giovani piloti di talento provenienti dalla piattaforma DTM a passare alla serie più conosciuta in Germania. Il miglior giovane con una classificazione di pilota Silver di età inferiore ai 25 anni proveniente dalla Silver o dalla Pro-Am Cup dell'ADAC GT Masters riceverà un finanziamento per il DTM 2025 sotto forma di tassa di iscrizione.

"Chiunque conosca la Walkenhorst Motorsport sa che la promozione dei giovani talenti è un tema importante per noi", ha dichiarato Jörg Breuer, amministratore delegato della Walkenhorst Motorsport. "Per questo motivo sosteniamo pienamente l'ADAC nel suo progetto di posizionare l'ADAC GT Masters come una serie di gare junior e il numero di iscrizioni dimostra che ha ragione. L'altissima richiesta di piloti per questa serie di gare è stata notata anche da noi. Anche tre piloti di grande talento dell'ADAC GT4 Germany si uniranno a noi nell'ADAC GT Masters, il che ci rende orgogliosi".

Il 24enne berlinese Mike David Ortmann, campione dell'ADAC GT4 Germany negli ultimi due anni, tornerà nell'ADAC GT Masters per Walkenhorst Motorsport. Ortmann ha anche vinto l'Aston Martin Racing Driver Academy lo scorso anno e quest'anno riceverà quindi il supporto del marchio britannico. Ortmann condividerà la vettura della Silver Cup con il renano Denis Bulatov, che ha maturato molta esperienza anche nell'ADAC GT4 Germany sulla piattaforma DTM. Bulatov ha già acquisito esperienza in GT3 nel Fanatec GT World Challenge Europe pwrd. by aws, dove ha gareggiato con auto di vari marchi. Bulatov è anche diventato campione GT4 nella GTC Race nel 2021. Ortmann e Bulatov, i piloti che lo scorso anno si sono classificati al primo e al secondo posto nel campionato ADAC GT4 Germany, si schiereranno con il team Aston Martin anche nell'ADAC GT Masters!

Per la vettura con il numero di partenza #34, Walkenhorst Motorsport sta avviando una collaborazione con il Gruppo BCMC, che gestisce a sua volta un team GT4 di successo. I due piloti diventeranno membri della BCMC Academy, che supporta anche i piloti di talento nel motorsport.

"Festeggiare il mio ritorno nell'ADAC GT Masters insieme a Walkenhorst Motorsport e Denis è più di un sogno. Mi sento più pronto che mai per la nuova sfida", ha dichiarato il vincitore dell'Aston Martin Racing Driver Academy Mike David Ortmann. "Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'intero team Walkenhorst Motorsport, Aston Martin Racing e i miei sponsor per aver reso possibile questo programma!".

Il due volte vincitore della gara ADAC GT4 Germany Denis Bulatov non vede l'ora di lavorare con Walkenhorst Motorsport: "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione e sono estremamente motivato! Non vedo l'ora che inizi la stagione e di iniziare a lavorare con il team e sulla nuova Aston Martin Vantage GT3".

Anche la seconda nuovissima Aston Martin Vantage GT3 di Walkenhorst Motorsport parteciperà alla Silver Cup. L'americano Chandler Hull prenderà il suo posto al volante della vettura. Hull è un membro permanente del team dal 2021 e ha vinto il titolo nella classe GT dell'Asian Le Mans Series con la squadra lo scorso anno, motivo per cui ha partecipato alla leggendaria 24 ore di Le Mans con il team a giugno. Chandler Hull ha anche guidato sulla Nürburgring-Nordschleife e nel Trofeo DTM per il team della Bassa Sassonia. Condivide l'auto con Nico Hantke, che festeggia il suo 20° compleanno prima dell'inizio della stagione a Oschersleben. L'anno scorso Hantke ha partecipato all'ADAC GT4 Germany con Walkenhorst Motorsport e si è classificato quinto assoluto. Si è anche classificato secondo nella classifica Junior. Insieme a WMS, Hantke è ora passato all'ADAC GT Masters!

"Non vedo l'ora di continuare la mia collaborazione con Walkenhorst Motorsport in questa stagione, dopo aver vinto il campionato nell'Asian Le Mans Series e aver gareggiato a Le Mans per la prima volta. L'ADAC GT Masters sarà una serie nuova per me, così come il cambio di costruttore con Aston Martin. Ma sono sicuro che Walkenhorst fornirà a me e a Nico un'auto forte con la quale saremo competitivi", ha dichiarato Chandler Hull dagli Stati Uniti.

"Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida nell'ADAC GT Masters e non vedo l'ora che inizi la stagione insieme a Walkenhorst Motorsport", ha dichiarato il giovane Nico Hantke.

Niclas Königbauer, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport: "Dopo il difficile anno di transizione del 2023, l'ADAC ha apportato le giuste modifiche e ha trasformato l'ADAC GT Masters in una serie di gare molto interessante per i giovani di talento nelle corse GT. Siamo molto soddisfatti della nostra formazione di piloti per la prima stagione dell'ADAC GT Masters. Abbiamo in squadra alcuni dei migliori piloti GT4 degli ultimi anni, oltre al nostro storico pilota Chandler Hull, con il quale abbiamo vinto il titolo della Asian Le Mans Series lo scorso anno. Sappiamo che non sarà facile, ma il nostro obiettivo è chiaramente quello di essere in testa con entrambe le vetture!".