Walkenhorst Motorsport confirma o alinhamento do GT Masters

A Walkenhorst Motorsport confirmou o seu alinhamento para a temporada de 2024 do ADAC GT Masters. A equipa de corridas de Melle vai alinhar na série com dois Aston Martin Vantage GT3 novinhos em folha e quatro pilotos talentosos.

Estreia para a Walkenhorst Motorsport na época de 2024: A equipa de corrida de Melle irá competir no ADAC GT Masters pela primeira vez. A série de corridas ADAC GT3 de longa data, que entra este ano na sua 18ª temporada, está a ser cada vez mais desenvolvida como uma série júnior do DTM este ano. Com o programa de apoio Road to DTM, a ADAC quer ajudar jovens pilotos talentosos da plataforma DTM a fazer a transição para a série de corridas mais conhecida da Alemanha. O melhor jovem com uma classificação de piloto Prata com menos de 25 anos da Taça Prata ou Pro-Am do ADAC GT Masters receberá financiamento para o DTM de 2025 sob a forma de taxa de inscrição.

"Qualquer pessoa que conheça a Walkenhorst Motorsport sabe que a promoção de jovens talentos é uma questão importante para nós", afirmou Jörg Breuer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport. "Por isso, apoiamos totalmente a ADAC nos seus planos de posicionar o ADAC GT Masters como uma série de corridas júnior e o número de inscrições prova que estão certos. Com a procura extremamente elevada de pilotos na série de corridas, nós próprios reparámos nisso. Três pilotos altamente talentosos do ADAC GT4 Alemanha também se vão juntar a nós no ADAC GT Masters, o que nos deixa orgulhosos."

Mike David Ortmann, de 24 anos, de Berlim, que foi campeão no ADAC GT4 Alemanha nos últimos dois anos, vai regressar ao ADAC GT Masters pela Walkenhorst Motorsport. Ortmann também venceu a Aston Martin Racing Driver Academy no ano passado e, por isso, vai receber apoio da marca britânica este ano. Ortmann vai partilhar o carro da Taça de Prata com Denis Bulatov, da Renânia, que também ganhou muita experiência no ADAC GT4 Germany na plataforma DTM. Bulatov já ganhou experiência em GT3 no Fanatec GT World Challenge Europe pwrd. by aws, onde competiu em carros de várias marcas. Bulatov também se tornou campeão de GT4 na GTC Race em 2021. Ortmann e Bulatov, os pilotos que terminaram em primeiro e segundo lugar no campeonato ADAC GT4 Germany do ano passado, também vão alinhar pela equipa Aston Martin no ADAC GT Masters!

Para o carro com o número de partida #34, a Walkenhorst Motorsport está a entrar numa cooperação com o Grupo BCMC, que tem uma equipa de GT4 de sucesso. Os dois pilotos tornar-se-ão membros da Academia BCMC, que também apoia pilotos talentosos no desporto motorizado.

"Celebrar o meu regresso ao ADAC GT Masters juntamente com a Walkenhorst Motorsport e o Denis é mais do que apenas um sonho. Sinto-me mais preparado do que nunca para o novo desafio", disse o vencedor da Aston Martin Racing Driver Academy, Mike David Ortmann. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a equipa da Walkenhorst Motorsport, à Aston Martin Racing e aos meus patrocinadores por tornarem este programa possível!"

Denis Bulatov, duas vezes vencedor da corrida ADAC GT4 Alemanha, está muito ansioso por trabalhar com a Walkenhorst Motorsport: "Estou muito ansioso pela próxima época e estou extremamente motivado! Mal posso esperar pelo início da época e por começar a trabalhar com a equipa e com o novo Aston Martin Vantage GT3."

O segundo novíssimo Aston Martin Vantage GT3 da Walkenhorst Motorsport também vai competir na Taça de Prata. O americano Chandler Hull ocupará o seu lugar ao volante do carro. Hull é um membro permanente da equipa desde 2021 e ganhou o título na classe GT da Asian Le Mans Series com a equipa de corrida no ano passado, razão pela qual participou na lendária corrida de 24 horas em Le Mans com a equipa em junho. Chandler Hull também conduziu em Nürburgring-Nordschleife e no Troféu DTM para a equipa da Baixa Saxónia. Partilha o carro com Nico Hantke, que celebra o seu 20º aniversário antes do início da época em Oschersleben. Hantke participou no ADAC GT4 Alemanha do ano passado com a Walkenhorst Motorsport e terminou em quinto lugar na geral. Até terminou em segundo lugar na classificação Júnior. Juntamente com a WMS, Hantke deu agora o passo para o ADAC GT Masters!

"Estou ansioso por continuar a minha colaboração com a Walkenhorst Motorsport esta época, depois de termos ganho o campeonato no Asian Le Mans Series e competido em Le Mans pela primeira vez. O ADAC GT Masters será uma nova série para mim, tal como a mudança de fabricante para a Aston Martin. Mas estou confiante de que a Walkenhorst vai dar-me a mim e ao Nico um carro forte com o qual seremos competitivos", diz Chandler Hull, dos EUA.

"Estou ansioso pelo novo desafio no ADAC GT Masters e mal posso esperar pelo início da época, juntamente com a Walkenhorst Motorsport", disse o jovem Nico Hantke.

Niclas Königbauer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport: "Após o difícil ano de transição de 2023, a ADAC fez os ajustes certos e transformou o ADAC GT Masters numa série de corridas altamente interessante para jovens talentosos nas corridas de GT. Estamos muito satisfeitos com o nosso alinhamento de pilotos para a nossa primeira época do ADAC GT Masters. Temos alguns dos melhores pilotos de GT4 dos últimos anos na nossa equipa, além do nosso piloto de longa data, Chandler Hull, com quem ganhámos o título da Asian Le Mans Series no ano passado. Sabemos que não vai ser fácil, mas o nosso objetivo é claramente estar na frente do pelotão com os dois carros!"