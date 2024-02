Jannik Julius-Bernhart souffre d'une grave blessure

La préparation de Jannik Julius-Bernhart pour la saison prévue dans l'ADAC GT Masters a subi un violent revers il y a environ un mois : le jeune pilote de karting débutant s'est blessé gravement à la cuisse lors d'un accident de ski sur la Wasserkuppe, ce qui a freiné sa préparation pour la saison de course à venir.

"Malheureusement, la blessure était si grave que j'ai dû être opéré directement à l'hôpital", explique le sportif automobile originaire de Bad Brückenau, en Bavière. "Les médecins et moi sommes toutefois très satisfaits du processus de guérison ! Tout va guérir sans séquelles et je fais actuellement de grands progrès chaque jour. Actuellement, nous pensons que je pourrai reprendre le volant d'une voiture de course en mars. Un grand merci à mon physiothérapeute Christof pour son soutien ! Avec son expérience de la Bundesliga, il m'aide à être à nouveau opérationnel et en forme le plus rapidement possible".

En novembre, Julius-Bernhart a effectué un test à Misano, en Italie, avec la très performante équipe Grasser Racing. Lors deces deux jours d'essais, le jeune pilote a su convaincre sur la côte adriatique. Durant ces deux jours, Jannik Julius-Bernhart a gravé sur l'asphalte des temps de tours rapides et constants avec la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 et a su convaincre avec une courte période d'adaptation à la voiture GT3.

Jannik Julius-Bernhart annoncera prochainement les détails du programme de course 2024. Après les essais en novembre 2023, son objectif explicite et celui de l'équipe était qu'il prenne le départ avec l'écurie autrichienne dans l'ADAC GT Masters. Après une année de transition en 2023 et des restructurations, la série GT3 de longue date de l'ADAC sera orientée vers la saison 2024 en tant que série de jeunes talents pour le DTM. Avec la promotion "Road to DTM", l'ADAC propose un projet de promotion passionnant pour les jeunes pilotes de moins de 25 ans qui - avec une classification argent dans les classes Silver-Cup et Pro-Am-Cup - peuvent recevoir une promotion sous forme de frais d'inscription pour l'inscription à la saison DTM 2025.