Jannik Julius-Bernhart subisce un grave infortunio

I preparativi di Jannik Julius-Bernhart per la stagione 2024 dell'ADAC GT Masters hanno subito una grave battuta d'arresto. Il giovane ha subito un grave infortunio alla coscia in un incidente sugli sci.

I preparativi di Jannik Julius-Bernhart per la prevista stagione dell'ADAC GT Masters hanno subito una grave battuta d'arresto circa un mese fa: il giovane pilota di kart ha subito un grave infortunio alla coscia in un incidente sugli sci sulla Wasserkuppe, che ha frenato i suoi preparativi per la prossima stagione agonistica.

"Purtroppo l'infortunio era così grave che ho dovuto essere operato subito in ospedale", ha dichiarato l'atleta di Bad Brückenau, in Baviera. "Tuttavia, io e i medici siamo molto soddisfatti del processo di guarigione! Tutto guarirà senza danni conseguenti e attualmente sto facendo grandi progressi ogni giorno. Al momento ipotizziamo che potrò tornare a correre in auto a marzo. Ringrazio il mio fisioterapista Christof per il suo supporto! Con la sua esperienza nella Bundesliga, mi sta aiutando a rimettermi in forma e a essere pronto a gareggiare di nuovo il prima possibile".

A novembre, Julius-Bernhart ha completato un test con il Grasser Racing Team a Misano, in Italia. Il giovane ha impressionato durante i due giorni di test sulla costa adriatica. Jannik Julius-Bernhart ha fatto registrare tempi sul giro veloci e costanti con la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 nel corso dei due giorni e ha impressionato per il breve periodo di familiarizzazione con la vettura GT3.

Jannik Julius-Bernhart annuncerà a breve i dettagli del programma di gare 2024. Dopo i test drive del novembre 2023, l'obiettivo esplicito di lui e del team era quello di gareggiare con la squadra austriaca nell'ADAC GT Masters. Dopo un anno di transizione nel 2023 e una ristrutturazione, nella stagione 2024 la storica serie ADAC GT3 sarà organizzata come serie junior per il DTM. Con il programma di sponsorizzazione "Road to DTM", l'ADAC offre un entusiasmante progetto di sponsorizzazione per i giovani piloti di età inferiore ai 25 anni che - con una classificazione Silver nelle classi Silver Cup e Pro-Am Cup - possono ricevere un finanziamento sotto forma di tassa di iscrizione per la stagione DTM 2025.