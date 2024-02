Jannik Julius-Bernhart sofre lesão grave

Os preparativos de Jannik Julius-Bernhart para a planeada época do ADAC GT Masters sofreram um grande revés há cerca de um mês: o jovem piloto de karting sofreu uma grave lesão na coxa num acidente de esqui em Wasserkuppe, o que travou os seus preparativos para a próxima época de corridas.

"Infelizmente, a lesão foi tão grave que tive de ser operado de imediato no hospital", afirma o atleta de Bad Brückenau, na Baviera. "No entanto, os médicos e eu estamos muito satisfeitos com o processo de cura! Tudo vai sarar sem qualquer dano consequente e, atualmente, estou a fazer grandes progressos todos os dias. Neste momento, partimos do princípio de que poderei voltar ao carro de corrida em março. Muito obrigado ao meu fisioterapeuta Christof pelo seu apoio! Com a sua experiência na Bundesliga, ele está a ajudar-me a ficar em forma e pronto para voltar a correr o mais rapidamente possível."

Em novembro, Julius-Bernhart fez um teste com a bem sucedida Grasser Racing Team em Misano, Itália. O jovem impressionou durante o teste de dois dias na costa do Adriático. Jannik Julius-Bernhart estabeleceu tempos de volta rápidos e consistentes no Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 ao longo dos dois dias e impressionou com um curto período de familiarização com o carro de GT3.

Jannik Julius-Bernhart anunciará em breve os pormenores do programa de corridas de 2024. Após os testes de condução em novembro de 2023, era objetivo expresso dele e da equipa competir com a equipa de corrida austríaca no ADAC GT Masters. Depois de um ano de transição em 2023 e de uma reestruturação, a série ADAC GT3 de longa data será organizada como uma série júnior para o DTM na época de 2024. Com o programa de patrocínio "Road to DTM", a ADAC oferece um projeto de patrocínio interessante para jovens pilotos com menos de 25 anos que - com uma classificação Prata nas classes Taça de Prata e Taça Pro-Am - podem receber financiamento sob a forma de taxa de inscrição para a época de 2025 do DTM.