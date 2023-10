ADAC Racing Weekend : décisions sur le Nürburgring

Le week-end dernier, le dernier ADAC Racing Weekend de l'année 2023 s'est déroulé sous une météo changeante dans l'Eifel. Dans le cadre de la GTC Race, les vainqueurs étaient Julian Hanses/Finn Zulauf (Audi R8 LMS GT3) dans la GT60 powered by Pirelli ainsi que Hanses et Markus Winkelhock (Audi R8 LMS GT3) dans les deux GT Sprints. Stefan Wieninger (Audi R8 LMS Evo) a remporté les deux manches du Special Tourenwagen Trophy (STT), tandis qu'Anton Werner (Audi 200 quattro M86) a fêté un double succès dans la catégorie Tourenwagen Legends et que Peter Mücke (Ford Turbo Capri Gr. 5) était imbattable dans la catégorie Tourenwagen Classic. Avec Mattis Pluschkell et Leon Arndt, il y a eu deux vainqueurs dans l'ADAC Tourenwagen Junior Cup, dans laquelle tous les participants pilotent une VW up ! GTI identique. En outre, Markus Pommer/Gary Hauser (Duqueine D08) et Oscar Tunjo/Julien Apothéloz (Duqueine D08) ont triomphé sur le circuit GP du Nürburgring dans la Prototype Cup Germany, Mario Meister (Porsche 911 (991) GT3 Cup) et Thomas Lindemann (Porsche 997 GT3 R) en Porsche Club Historic Challenge (PCHC), Wim Kuijl (Ford Capri 3100 RS) en Belcar Historic Cup et Manfred Knye (AWE-Melkus RS1000) en VFV GLPpro.

Julian Hanses a remporté le titre en GT60 powered by Pirelli et est également le nouveau champion en GT Sprint. Dans l'épreuve d'endurance GT60 powered by Pirelli, il a profité, avec son coéquipier Finn Zulauf, du fait que Christer Jöns/Luca Arnold (Mercedes-AMG GT3) ont écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir quitté la voie des stands de manière peu sûre, ce qui les a relégués derrière Hanses/Zulauf. Marcel Marchewicz et Moritz Wiskirchen (tous deux sur Mercedes-AMG GT3) se sont réjouis de leur troisième place dans une course où la pluie a ajouté du suspense à 20 minutes de la fin. Les pilotes Audi se sont également imposés dans les deux sprints GT : Hanses a remporté le premier sprint sur une piste séchante devant Wiskirchen et Arnold, tandis que Markus Winkelhock s'est imposé devant Zulauf et Kenneth Heyer (Mercedes-AMG GT3) dans la deuxième course de 30 minutes qui s'est déroulée sur une piste humide.

Stefan Wieninger a fêté un triomphe sans appel dans la première manche de la STT. Uwe Lauer/Francesco Lopez (Ferrari 488 GT3) ont dû se battre beaucoup plus pour obtenir la deuxième place. La troisième place est revenue à Henk Thuis (Pumasx RT) après un duel avec Jürgen Bender (Chevrolet Corvette C7 GT3), tandis que Bender est parti en tonneau sans intervention extérieure dans le dernier tour. Il n'a pas été blessé. Dans la deuxième course, Wieninger a de nouveau dominé et les deuxième et troisième places sont restées inchangées avec Lauer/Lopez et Thuis. Le titre STT 2023 est donc revenu au duo Lauer/Lopez.

Anton Werner a remporté la première manche des voitures de tourisme de légende. Derrière lui, Altfrid Heger (Audi V8 DTM) a fait le tour du Nürburgring jusqu'à ce qu'il ne puisse éviter une collision avec Michael Decker (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo I), qui devait être dépassé, car ce dernier a tourné juste devant le pilote d'Essen. Klaus Ludwig (Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II) a ainsi hérité de la deuxième place devant Tor Magne Tjemsland (BMW M3 E30). Dans la deuxième séance, Werner s'est longtemps battu avec Ludwig (Mercedes-AMG Classe C DTM) pour prendre la tête et a finalement fêté une nette victoire devant Tjemsland et Tim Kuijl (BMW 325i E36), tandis que Ludwig a roulé dans le dernier tour. Yannik Dinger (BMW 328i E36) a pu se réjouir du titre.

Dans la catégorie Tourenwagen Classic, Peter Mücke et sa Ford Turbo Capri Gr. 5 étaient incontournables : "La Capri date de 1980, elle est dans son état d'origine et je trouve toujours remarquable les superbes voitures qui étaient déjà construites à l'époque. Elle est très amusante, exigeante sur le plan physique et de la conduite, tout en restant contrôlable. C'est ma voiture de course préférée de tous les temps", déclare Mücke. Pendant dix ans, Mücke Motorsport a restauré le bolide ("cela s'est fait à côté des affaires courantes"), qui tire environ 530 chevaux de sa cylindrée de 1,74 litre et pèse 890 kilos. Au volant de cette voiture de course, le Berlinois a pris la tête dès le départ de la première course et s'est imposé nettement devant Max Friedhoff (Porsche 997 GT3 Cup) et Altfrid Heger (Porsche 911 GT3 Cup). Lors de la deuxième manche, le pilote de 76 ans s'est d'abord battu avec Anton Werner (Audi 200 quattro M86) pour la tête du classement, mais cette course s'est ensuite déroulée comme il le souhaitait. Friedhoff et le nouveau champion Heger ont franchi la ligne d'arrivée derrière Mücke en deuxième et troisième position.

Dans l'ADAC Tourenwagen Junior Cup, Pluschkell a réussi à s'imposer samedi en partant de l'arrivée, tandis qu'Arndt a été relégué très tôt à la dernière place après un tête-à-queue. Par la suite, il a effectué une course-poursuite qui lui a permis de se hisser à la troisième place derrière Pluschkell et Max Schlichenmeier. Le jour suivant, Arndt a pris la tête dès le départ, tandis que Pluschkell était coincé en troisième position derrière Linus Hahne. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en deuxième position devant Julian Konrad, mais la victoire a suffi à Arndt pour devenir le nouveau champion de l'ADAC Tourenwagen Junior Cup.

La Prototype Cup Germany a également disputé sa finale de saison dans l'Eifel. Lors de la première manche, Markus Pommer et Gary Hauser ont remporté le plus grand trophée, suivis par Nigel Moore (Liger JS P320) et Guilherme de Oliveira/Jan Marschalkowski (Ligier JS P320). Jacob Erlbacher (Duqueine D08), qui s'est classé pour la première fois dans le top 3, a été disqualifié pour une voiture techniquement non conforme au règlement. La deuxième manche a été remportée par Oscar Tunjo/Julien Apothéloz devant Nigel Moore qui, juste avant le départ, a fait des lacets plus longs que permis pour faire chauffer ses pneus et a donc écopé de cinq secondes de pénalité. Le Britannique est ainsi passé de la première à la deuxième place. Nico Göhler et Gustavo Kiryla (tous deux de la Duqueine D08) ont terminé à la troisième place.

Dans la première manche de la PCHC, Mario Meister a perdu la tête au départ, mais l'a récupérée peu de temps après. Au cours des 14 tours de course, il a pris de plus en plus d'avance et a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 6,5 secondes d'avance sur le deuxième, Heinz-Bert Wolters (Porsche 997 GT3 R). La troisième place est revenue à Thomas Lindemann. Lors de la deuxième manche, Meister a fait un tête-à-queue après une collision dans la phase initiale et est sorti du top 15. Mais il n'a pas abandonné et a réussi à se hisser à la quatrième place jusqu'à la ligne d'arrivée. Lindemann a remporté la dernière course de la saison devant Kim Berwagner (Porsche 911 (991) GT3 Cup) et Wolters. Avec deux victoires de classe, Christian Voigtländer (Porsche 997 GT3 Cup) s'est assuré le titre de la PCHC pour la cinquième fois consécutive.

Dans la première manche de la Belcar Historic Cup, Wim Kuijl a triomphé devant Luc Branckaerts (Corvette C4), qui a remporté le duel contre Jan van Elderen (Ford Sierra Cosworth RS500). La deuxième séance a également vu Kuijl en tête, suivi de van Elderen et Evertjan Alders (BMW E30 M3). Dans la VFV GLPpro pour GT et voitures de tourisme, Manfred Knye a gagné ; Harald Maute (Porsche 968) et Stephan Schaade (Ford Escort RS 2000 Cup) se sont classés deuxième et troisième.